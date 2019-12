Maxi tamponamento in autostrada nel bellunese, undici auto coinvolte e traffico in tilt. Incidente causato anche dal ghiaccio

BELLUNO. Questa mattina, martedì 3 dicembre, si è verificato un maxi tamponamento sull'A27. Undici le vetture coinvolte e traffico in tilt e lunghe code in autostrada, così come sulle altre arterie collegate come sulla statale Alemagna.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 nel tratto tra Cadola e Pian di Vedoia in direzione Nord. A causa, anche, del fondo stradale reso scivoloso dalla presenza di ghiaccio, si è registrato un tamponamento a catena.

Secondo le prime informazioni, sono undici le auto coinvolte e fortunatamente non sembrano esserci feriti gravi.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

I pompieri e le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area, mentre il personale medico ha prestato le cure alle persone coinvolte nel tamponamento, alcuni sono stati trasportati all'ospedale di Belluno.

Un'operazione particolarmente lunga per l'elevato numero di veicoli coinvolti, le cure, i rilievi, la pulizia della sede stradale dai detriti e la rimozione dei mezzi.

Ripercussioni alla viabilità, lunghe code in autostrada in direzione Cortina, così come sulla statale di Alemagna, bloccata all'uscita dell'A27 a Cadola fino al Rione Santa Caterina.