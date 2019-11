Neve e maltempo non danno tregua: sospesa anche la linea ferroviaria Fortezza-San Candido

Il maltempo ha causato sia l’interruzione della fornitura esterna di energia elettrica, necessaria per la trazione dei treni e il funzionamento delle apparecchiature tecnologiche, sia la caduta di alberi sulla linea ferroviaria. Nella giornata odierna si sono registrati non pochi disagi per i viaggiatori, salvo imprevisti la linea dovrebbe essere riattivata nella mattinata di domani

BOLZANO. Neve e maltempo non danno tregua al Trentino-Alto Adige, nella giornata di oggi anche la linea ferroviaria Fortezza-San Candido è stata interrotta. La circolazione dei treni infatti, è stata sospesa dalle 7 di questa mattina, per l'intera giornata sia a causa dell’interruzione della fornitura esterna di energia elettrica, necessaria per la trazione dei treni e il funzionamento delle apparecchiature tecnologiche, sia per la caduta di alberi sulla linea ferroviaria.

In questo modo i treni non hanno potuto partire causando non pochi disagi a pendolari e fruitori del servizio. Al momento i tecnici di Rfi e i vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare la linea, riparare i malfunzionamenti e soprattutto liberare i binari dai vari alberi schiantati.

Salvo imprevisti la tratta ferroviaria Fortezza-San Candido dovrebbe essere riaperta nella mattinata di domani, anche se i viaggiatori dovranno mettere in conto la possibilità di nuovi disagi che interesseranno tutto il Nord Italia (QUI articolo).

Nel frattempo sempre a causa delle abbondanti nevicate, alberi schiantati e smottamenti sono state chiuse molte strade e solo in tarda serata, alcune di queste, sono state riaperte. Le maggiori criticità si registrano nelle zone di alta montagna e in prossimità dei passi (QUI articolo).