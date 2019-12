Tragedia a Solda, una valanga travolge e uccide uno snowboarder

A lanciare l'allarme è stata la moglie dell'uomo, turisti arrivati in Alto Adige per le vacanze di Natale, che non l'ha visto arrivare a valle. L'incidente è avvenuto fuori pista

MERANO. Uno snowboarder è stato travolto e ucciso da una valanga in Alto Adige.

La tragedia è avvenuta oggi nella zona del Madriccio a Solda in val Martello.

L'uomo stava sciando fuori pista, quando si è staccata la valanga che l'ha travolto e l'ha intrappolato sotto la coltre di neve.

A lanciare l'allarme è stata la moglie dell'uomo, turisti arrivati in Alto Adige per le vacanze di Natale, che non l'ha visto arrivare a valle.

Immediato l'intervento della macchina dei soccorsi tra soccorso alpino, carabinieri, guardia di finanza e croce bianca di Solda.

Anche l'elicottero Pelikan 2 si è levato in volo per raggiungere Solda, mentre le unità di soccorso hanno individuato il luogo della valanga e quindi hanno iniziato a scavare: purtroppo però per l'uomo non c'è stato nulla da fare.