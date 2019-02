Violento frontale a Mezzolombardo, la vittima è Devis Battan

TRENTO. Un impatto violento, avvenuto frontalmente tra i due mezzi: sarebbe questa la dinamica del terribile incidente di Mezzolombardo i cui questa mattina poco dopo le 6 ha perso la vita un uomo di 43 anni, Devis Battan di Ton (qui il primo articolo).

Tutto è avvenuto alla Rupe, poco prima dello svincolo di Mezzolombardo sulla strada provinciale 235. Secondo una ricostruzione ancora tutta da verificare si sarebbe trattato di un frontale. I due mezzi, una Renault bianca e una Panda grigia, provenienti da direzioni differenti, si sarebbero scontrati anteriormente.

Su una delle automobili viaggiava una donna di 49 anni, sull'altra (sembra in direzione Trento) Devis Battan. Dopo il forte impatto un mezzo si sarebbe arrestato sull'asfalto, l'altro avrebbe invece proseguito la sua corsa finendo contro il guardrail.

Uno scontro che purtroppo non ha lasciato scampo al giovane uomo originario della val di Non: quando i vigili del fuoco di Mezzolombardo sono riusciti ad estrarlo dal veicolo per lui non c'era più nulla da fare. Vani i tentativi di salvargli la vita del personale di Trentino Emergenza, arrivato sul posto con due ambulanze e un'automedica.

Immediato anche l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Nave San Rocco, arrivati allo svincolo in supporto dei colleghi di Mezzolombardo, e della polizia stradale. La 49enne è stata accompagnata in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Nelle prime ore della mattinata, successivamente all'incidente, si sono verificati dei disagi al traffico, ora rientrati.