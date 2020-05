Addio a Elosea Vata, si è spenta per un male a soli 25 anni. Il cordoglio della Fabbrica in Pedavena di Levico: ''Eri parte della famiglia e rimarrai nei nostri cuori''

TRENTO. "Sarai sempre nei nostri cuori". Così la Fabbrica in Pedavena di Levico Terme piange Elosea Vata. Scomparsa a soli 25 anni a causa di male incurabile. "Una ragazza combattiva e solare, simpatica e disponibile - commenta Carlo Alberto Nardelli, titolare del locale - una grande lavoratrice e un punto di riferimento per tutti noi".

Molto conosciuta, il cordoglio è enorme in tutto il Trentino e sono tantissimi i messaggi di ricordo, ma anche di incredulità. In tanti si stringono intorno a familiari e amici. "Ha lavorato con il sorriso - il titolare del locale - fino a pochi giorni prima del lockdown, senza far pesare nulla della sua difficile situazione. E' difficile trovare le parole per esprimere la nostra gratitudine per averla conosciuta come amica e per la professionalità sempre dimostrata". Difficile trovare le parole per esprimere il grande dolore e così l'esercizio ha pensato di ricordare Vata attraverso le immagini, un ricordo fotografico dei tantissimi momenti trascorsi insieme.

Un lutto che ha colpito in particolar modo la Fabbrica in Pedavena di Levico. "Certi lavori ti fanno diventare come una famiglia, proprio come è la nostra azienda - prosegue Nardelli - ragazzi e ragazze che ogni giorno mettono impegno, passione e cuore per regalare a tutti i nostri clienti momenti di convivialità e divertimento".

Una scomparsa improvvisa che ha lasciato tutti nella sofferenza. "E' stata con noi sin dall'inizio, una ragazza speciale che non si è mai arresa davanti a nulla, anche davanti a questo male che l'ha divorata e che ha spezzato la sua vita così presto. La vogliamo ricordare con il suo grande sorriso e la sua instancabile voglia di vivere. E' stata una sorella, un'amica e una grande lavoratrice. Sarà sempre nei nostri cuori", conclude Nardelli.