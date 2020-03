Alberto è stato ritrovato, la compagna: ''Voglio solo dire grazie a chi ci ha aiutato''

Il presidente del Mart continua la sua battaglia in Tv e su Facebook cominciata con il video dove dichiarava: ''Non credo al coronavirus. E' il virus del buco del culo. Alzatevi, andate in giro, andate a Codogno''. Mentre praticamente da ogni parte si alza la richiesta di dimissioni abbiamo intervistato la persona che è stata scelta da Sgarbi per far parte del Comitato scientifico del Mart: ''Vittorio non ha giustificazioni perché ha parlato, straparlato, di una questione sulla quale non ha alcuna competenza''