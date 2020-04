Caldo e scarse precipitazioni, in aprile temperature sopra la media. In montagna notevole lo scioglimento della neve

TRENTO. Scarse precipitazioni e temperature sopra la media. Sono questi i due principali aspetti che possono identificare la situazione vissuta nel mese di aprile. Ad analizzare la situazione in maniera come sempre molto attenta è Giampaolo Rizzonelli di MeteoTriveneto.

L’inverno appena concluso è stato per l’Italia il secondo più caldo su 221 anni di dati e lo stesso vale per il pianeta.

Tra le particolarità del mese di aprile 2020 vi è la temperatura sopra la media. A Levico, ad esempio, il mese di aprile provvisoriamente registra una media delle minime di +5,3°C rispetto a valori normali di +4,8°C e soprattutto una media delle massime di +21,5°C rispetto a valori normali di +17,0°C. Per ora questo aprile è stato più caldo di +2,5°C rispetto ai valori normali. Il picco di temperatura è stato rilevato il giorno 24 con +25,6°C.

Si registra, come già detto, l'assenza di precipitazioni. Da fine marzo, a Trento, quelle di questa mattina sono le prime gocce che si sono riuscite a vedere, ma in altre zone del Trentino le precipitazioni sono state assenti o comunque molto esigue.

E questo aprile secco ha fatto seguito ad un gennaio e febbraio con precipitazioni scarsissime anche se fortunatamente avevamo assistito ad un dicembre e in particolar modo un novembre piovoso e con molta neve in montagna.

Neve il cui scioglimento, vista la situazione meteo e le temperature sta avvenendo in maniera veloce. Per capirlo sono state confrontante le situazioni dell’innevamento in alcune stazioni di montagna. Le fotografie delle webcam con confronto ieri 25 aprile e quella ad inizio mese (in particolare quelle di Panomax in Paganella e zona dolomitica Col Rodella e Col dei Rossi) parlano da sole, così come quella di Meteotrentino a Malga Bissina, dove si vede lo scioglimento notevole in tre settimane.