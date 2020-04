Coronavirus, Conte: ''Ok dell'Europa a Recovery fund, strumento innovativo e impensabile fino a poche settimane fa: Italia in prima linea in questa battaglia''

Cgil, Cisl e Uil affossano il ddl che la giunta è pronta a presentare per fronteggiare la crisi. ''Sono pronti a mobilitare risorse tra 120 e 170 milioni di euro e non trovano nessuno spazio per dare risposte alle famiglie trentine e ai lavoratori, con redditi pesantemente ridotti a causa di cassa integrazione e disoccupazione. Come pensa la giunta di far ripartire l’economia e i consumi se le famiglie non avranno soldi da spendere?''