Coronavirus, dai 15 casi di Pinzolo ai 9 di Levico: ecco dove sono stati trovati i contagi di oggi comune per comune

A fronte di 417 nuovi positivi si contano anche 9 nuovi decessi per un totale che sale a quota 952. Di questi 4 sono avvenuti in ospedale

TRENTO. Mentre il livello dei decessi resta altissimo con altre 9 vittime e un totale che sale a 952 morti e il totale di persone che sono state contagiate (purtroppo questo numero non è realistico poiché per oltre un mese il Trentino il grosso dei positivi li ha cercati con i tamponi antigenici e non li ha comunicati nelle tabelle ufficiali) è arrivato a quota 21.307 restano Trento e Rovereto i luoghi dove si registrano più positivi quest'oggi.

I positivi trovati oggi sono in totale 417 tra molecolari e antigenici eppure il dato fornito dall'Apss sul quadro dei contagi nei diversi comuni si costruisce basandosi solo su quelli trovati con i molecolari, che sono 136, più i 102 contagi trovati negli scorsi giorni con gli antigenici e confermati dal molecolare. Dunque il totale è di 238 casi.

Di questi 58 sono stati trovati a Trento, 21 a Rovereto, ma il dato più allarmante (in base al rapporto con la popolazione, chiaramente molto inferiore rispetto alle due città) è quello di Pinzolo con 15 nuovi positivi. Alto anche il numero di Pergine (+14) e Levico con 7 nuovi contagi.

Dei 136 positivi al molecolare. Sono 9 purtroppo le vittime: si tratta di 6 donne e di 3 uomini, di età compresa fra i 79 ed i 99 anni. Quattro di questi decessi sono avvenuti in ospedale. Tra i 417 positivi di oggi ci sono anche questa volta bambini molto piccoli (2 tra 0 e 2 anni ed altri 2 tra 3 e 5 anni) ed è sempre preoccupante il numero dei contagi fra gli ultra settantenni (oggi abbiamo 84 nuovi casi).

I casi per Comuni:

Trento 58

Rovereto 21

Pinzolo 15

Pergine Valsugana 14

Levico Terme 9

Primiero San Martino di Castrozza, Roncegno Terme 7

Borgo Valsugana, Lavis, Mori 6

Volano 5

Ala, Arco, Caldonazzo, Cles, Isera, Tione 3,

Altopiano della Vigolana, Avio, Baselga di Piné, Brentonico, Civezzano, Dro, Madruzzo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Novella, Riva del Garda, San Giovanni di Fassa 2

Altavalle, Bedollo, Borgo d'Anaunia, Borgo Lares, Calliano, Campodenno, Canal San Bovo, Castel Ivano, Cavalese, Cembra Lignago, Cimone, Dimaro Folgarida, Folgaria, Fornace, Giovo, Imer, Ledro, Malé, Mezzano, Moena, Nago-Torbole, Nogaredo, Pelugo, Porte di Rendena, Predazzo, Ronzo Chienis, San Lorenzo Dorsino, Spormaggiore, Telve, Tenna, Tenno, Terre d'Adige, Tesero, Tre Ville, Vallelaghi, Villalagarina, Ziano di Fiemme 1