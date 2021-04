Coronavirus, dai 6 nuovi contagi di Storo ai 7 di Tesero e Rovereto. Ecco dove sono stati trovati i 140 positivi

Per quanto riguarda i centri con più residenti contagiati solo Luserna è sopra la soglia del 3% (anche se con meno residenti di quelli previsti per l'attuazione di misure restrittive). Altri 5 comuni sopra il 2%

TRENTO. Resta Luserna il luogo con più residenti contagiati in Trentino e seguono, poi, Ziano di Fiemme, Cinte Tesino e Ronzone. Il primo giorno del mese di aprile segna, purtroppo, altri 4 decessi per Covid-19, mentre i contagi aumentano di altri 140 casi (con 2414 tamponi e un rapporto contagi/test al 5,7%). Nel frattempo, però, il piano vaccinazioni sta per tagliare il traguardo delle 100.000 somministrazioni.

A certificarlo come sempre è l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che nell'analisi comune per comune eseguita da Fbk mostra come siano solo 6, ormai, i centri che presentano un tasso di positivi per abitanti superiore al 2% e solo uno sopra la soglia considerata critica (fissata al 3%): sono Luserna al 4,6%, Ziano di Fiemme, Cinte Tesino e Ronzone al 2,3%, Tesero e Bodone al 2%.



Dei 140 positivi oggi si contano 58 soggetti asintomatici che, assieme ad altri 75 pauci sintomatici, vengono seguiti a domicilio. Ci sono altri 16 bambini o ragazzi fra i contagiati delle ultime ore: 2 hanno meno di 5 anni, 3 fra i 6 ed i 10 anni, 1 si trova in fascia 11-13 anni ed un gruppetto di 10 invece fra i 14 ed i 19 anni. Sul fronte delle fasce più mature, troviamo 23 contagi nella categoria 60-69 anni, 11 tra 70-79 anni e 6 di 80 e più anni.

Negli ospedali inoltre si sono verificati tutti i decessi riportati dal bollettino di oggi: si tratta di 2 donne e di 2 uomini, di età compresa fra i 60 ed i 93 anni.

Ecco dove sono avvenuti i contagi:

Trento 38 positivi

Pergine 8 positivi

Tesero e Rovereto 7 positivi

Storo 6 positivi

Predazzo e Pinzolo 4 positivi

Cavalese, Castello Molina, Molveno, Mezzocorona, Borgo d'Anaunia, Brentonico, Arco 3 positivi

Civezzano, Roverè della Luna, Lavis, Mezzolombardo, Ledro, Cles, Fiavè 2 positivi

Ziano di Fiemme, Altavalle, Castel Ivano, Ospedaletto, Terre d'Adige, Caldonazzo, Tenno, Samone, Ala, Avio, Cavedine, Cimone, Tione di Trento, Mazzin, Fai della Paganella, Predaia, Roncegno Terme, Tre Ville, Riva del Garda, Mori, Lona Lases, Castello Tesino, Volano 1 positivo