Coronavirus in Trentino, 3 casi a Campitello di Fassa. A Cinte Tesino tasso del contagio al 2,6%. I 16 Comuni del contagio

Clean and Climb è un'iniziativa nata dall'idea della guida Massimo Faletti e dell'alpinista Matteo della Bordella per ripulire "le zone limitrofe alle falesie dove generalmente scaliamo". Il via oggi, 6 aprile, al progetto nei dintorni della falesia dei Forti sopra Civezzano: "Non ci limiteremo al Trentino, la prossima tappa è in Sicilia"