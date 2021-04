Coronavirus, il livello più alto di contagio in Val di Fiemme, ma situazione sotto controllo. Ecco i comuni dove sono stati trovati nuovi positivi

TRENTO. Castello Molina di Fiemme, Tesero e Cavalese. Sono questi i tre centri più grossi con il maggior rapporto positivi per abitante del Trentino anche se, fortunatamente, si parla di numeri ben lontani dal periodo più critico della pandemia (quando il Trentino era in zona gialla ma aveva numeri da zona rossa in questo autunno) e nemmeno del picco di questa terza ondata. I tre comuni, infatti, non superano l'1,5% della popolazione contagiata e come noto la soglia critica era stata fissata al 3% (in quel caso scattava anche in Provincia di Trento la zona rossa del centro interessato). Castello Molina ha l'1,5% di residenti contagiati, Tesero l'1,4% e Cavalese l'1,3%.

Tutti gli altri Comuni (eccetto Cinte Tesino che è all'1,4% ma ha solo 352 residenti dunque sarebbe comunque troppo piccolo per eventuali provvedimenti) sono sotto quota 1%. Per quanto riguarda il livello di contagio in Trentino la curva è in calo anche se ieri si sono registrati 4 decessi (4 i decessi registrati oggi: si tratta di 3 uomini e di 1 donna, di età compresa fra i 74 e gli 86 anni) e 63 nuovi positivi. Resta alto il livello di occupazione delle terapie intensive: 33 pazienti ricoverati che è esattamente il doppio del dato della Provincia di Bolzano. Tra i nuovi positivi ci sono 10 bambini o ragazzi: 1 ha meno di 2 anni, 4 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni. Nelle fasce più mature troviamo 8 contagi nuovi tra i 60 ed i 69 anni, 5 tra 70-79 anni e 5 di 80 e più anni.

Ecco dove sono stati trovati i 63 nuovi positivi:

Trento 26 contagi

Cavalese e Pergine 4 contagi

Castel Ivano, Mezzolombardo, Mori, Rovereto 2 contagi

Tesero, Predazzo, Pinzolo, Calceranica, Ala, San Michele, Aldeno, Mezzocorona, Capriana, Mazzin, Cembra Lisignago, Dro, Baselga, Drena, Riva del Garda, Brentonico, Cles, Calliano, Arco 1 contagio