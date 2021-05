Coronavirus, sono 8 i comuni con più dell'1% dei residenti positivi: a Trento sono 265 i contagiati (lo 0,22% degli abitanti)

TRENTO. Sono sempre di meno i comuni che hanno più dell'1% dei residenti contagiati in Trentino e comunque nessuno è minimamente vicino a quel 3% che rendeva il centro ''zona rossa'', per la Provincia di Trento. I comuni sopra la soglia dell'1% sono Ziano di Fiemme (1,5%), Valfloriana (1,3%), Cavalese e Capriana (1,2%), Ville di Fiemme, Segonzano e Samone (1,1%) e Sporminore (1%). D'altronde i positivi attivi in Trentino sono molto pochi e anche se oggi sono cresciuti di 60 unità restano 1.154 in totale in tutta la provincia (si ricorderà che in autunno quando il Covid ha travolto il Trentino che però è rimasto zona gialla solo a Trento città si contavano 2.501 positivi).

I positivi delle ultime 24 ore sono stati 78 (e purtroppo si è registrato anche un altro decesso portando il totale da inizio epidemia a 1.410 persone) e, come sempre, la porzione più ampia è stata trovata a Trento (d'altronde da sola la città conta un quarto della popolazione del territorio). Segue Rovereto, ma con solo 3 nuovi contagi segnalati, e poi Aldeno, con 3 contagi. In valore assoluto il maggior numero di positivi attivi li conta Trento (265) che ha un rapporto positivi/popolazione dello 0,22%, segue Rovereto (63, rapporto 0,16%), Cavalese (48 rapporto 1,2%), Pergine (46 rapporto 0,21%), Predazzo (36 rapporto 0,8%), Ville di Fiemme (27 rapporto 1,1%), Tesero e Ziano di Fiemme (26 rapporto rispettivamente 0,87% e 1,5%).

E seguendo un criterio anagrafico nel leggere i dati delle ultime 24 ore, emerge un aspetto importante: non c’è nessun contagio fra ultra ottantenni, probabilmente - sottolineano le autorità sanitarie - ciò in conseguenza delle vaccinazioni, mentre ce ne sono 4 nella fascia 70-79 e 9 fra chi appartiene al decennio precedente. Dall’altra parte i giovanissimi: fra i nuovi contagi oggi ci sono 2 piccolissimi (meno di 2 anni), 2 bambini fra i 3 ed i 5 anni, 1 nella fascia 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni. 85 le classi in quarantena.

Ecco i 78 positivi di oggi dove sono stati trovati:

Trento 26 contagi

Rovereto 6 contagi

Aldeno 3 contagi

Pergine, Borgo d'Anaunia, San Michele all'Adige, Vermiglio, Mori, Levico Terme, Nogaredo, Primiero San Martino di Castrozza, Giovo, Mezzano, Fierozzo 2 contagi

Predazzo, Ville di Fiemme, Tesero, Besenello, Castello Molina di Fiemme, Cles, Nomi, Bedollo, Livo, Trambileno, Mazzin, Comano Terme, Altavalle, Caldes, Rumo, Frassilongo, Cis 1 contagio