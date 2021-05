Sono 47 i comuni Covid-free in Trentino. Da Trento a Mezzolombardo ecco qual è la diffusione del contagio nei primi 10 centri della provincia

TRENTO. Sono 47 i comuni Covid-free in Trentino, due in meno rispetto alle scorse 24 ore ma resta comunque molto ampia la platea di paesi e centri che contano un livello bassissimo di positivi per abitante. Sono infatti sono 8 i comuni con un rapporto contagi attivi/residenti superiore a 1 (QUI ARTICOLO) mentre tutti gli altri viaggiano sullo zero-virgola.

Interessante, in questo senso, analizzare la situazione nei dieci centri più popolosi del Trentino:

Trento conta 265 positivi per un rapporto con i residenti dello 0,22%

Rovereto conta 63 positivi per un rapporto con i residenti dello 0,16%

Pergine conta 46 positivi per un rapporto con i residenti dello 0,21%

Arco conta 15 positivi per un rapporto con i residenti dello 0,084%

Riva del Garda conta 15 positivi per un rapporto con i residenti dello 0,085%

Mori conta 10 positivi per un rapporto con i residenti dello 0,1%

Lavis conta 9 positivi per un rapporto con i residenti dello 0,099%

Ala conta 12 positivi per un rapporto con i residenti dello 0,14%

Levico Terme conta 7 positivi per un rapporto con i residenti dello 0,086%

Mezzolombardo conta 19 positivi per un rapporto con i residenti dello 0,26%

I comuni che non hanno nemmeno un positivo attivo sono: Cembra Lisignago, Grigno, Dimaro Folgarida, San Lorenzo Dorsino, Canal San Bovo, Pieve di Bono, Calceranica, Rabbi, Castello Tesino, Lavarone, Molveno, Fiavè, Castelnuovo, Commezzadura, Ronzo Chienis, Carisolo, Sanzeno, Ossana, Pellizzano, Giustino, Borgo Lares, Campitello di Fassa, Cimone, Soraga, Croviana, Torcegno, Bondone, Terzolas, Telve di Sopra, Strembo, Drena, Cavedago, Amblar-Don, Carzano, Bieno, Pelugo, Garniga Terme, Bocenago, Sfruz, Cinte Tesino, Luserna, Bresimo, Cavizzana, Castel Condino, Sagron Mis, Vignola Falesina, Massimeno.

A fronte di 78 nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore (e di un decesso) sono stati solo 17 i guariti. Ecco dove sono stati trovati:

Predazzo 3 guariti

Trento, Lavis, Tesero 2 guariti

Pergine, Arco, Mori, Mezzolombardo, Ville d'Auania, Cavalese, Pomarolo, Tenno 1 guarito