Coronavirus, in Trentino meno di 500 positivi attuali. A Trento sono solo 58, Levico Covid-free. Ecco i comuni con i nuovi contagi

TRENTO. Sono meno di 500 i positivi attuali in Trentino con il capoluogo che, addirittura, ne fa registrare solo 58 in totale ben lontano dai livelli terribili (anche se si era sempre in zona gialla come oggi) di questo autunno quando il 25 novembre era arrivata a registrare oltre 2.500 contagiati.

Prosegue, quindi, a migliorare, fortunatamente, la situazione per quanto riguarda la pandemia in provincia di Trento e anche se nelle ultime 24 ore si sono registrati 28 nuovi contagi ci sono stati ben 78 guariti e quindi il numero di persone attualmente positive è sceso a 491 unità. Nelle ultime 24 ore, poi, non ci sono stati nuovi ricoveri in ospedale (da dove invece 1 paziente è stato dimesso) e quindi al momento i pazienti ricoverati sono 33, di cui 13 in rianimazione.

Nelle 24 ore precedenti, invece, erano stati 36 i nuovi positivi e siccome non vi avevamo aggiornati ieri su dove erano stati trovati i nuovi contagiati in coda a questo articolo metteremo anche quei dati.

Per quanto riguarda i primi 10 comuni del Trentino solo Levico è ad oggi completamente Covid-free, Trento ha lo 0,049% dei residenti positivi, Rovereto lo 0,047%, Pergine lo 0,074%, Arco (con sole 3 persone ancora contagiate) ha lo 0,17%. Riva del Garda ha il secondo dato più alto tra i centri più popolosi (15 contagi attivi per lo 0,085%) mentre è Ala quella con la percentuale più alta (lo 0,1% con 9 contagiati). Mori ha lo 0,07%, Lavis lo 0,022%, Mezzolombardo lo 0,027%.

I comuni con rapporto positivi per residenti più alto sono: Ziano di Fiemme 1,1%, Capriana 1%, Predazzo 0,91%, Valfloriana 0,87%, Pelugo 0,75%.

Ecco dove sono stati trovati i positivi del 30/05/2021

Trento 3 contagi

Predazzo, Cavalese, San Giovanni, Cavedine, Giovo, Borgo Chiese, Ziano di Fiemme, Bedollo 2 contagi

Pergine, Predaia, Ledro, Baselga di Piné, Villa Lagarina, Besenello, Roverè, Albiano, Panchià 1 contagio

Ecco dove sono stati trovati i positivi del 29/05/2021

Trento 8 contagi

Terre d'Adige, Pinzolo, Comano Terme, Trambileno, Spiazzo 2 contagi

Rovereto, Pergine, Riva, Predazzo, San Michele, Altopiano Vigolana, Ville d'Anaunia, Giovo, San Giovanni di Fassa, Castello Molina di Fiemme, Moena, Albiano, Altavalle, Tenna, Romeno, Fiavé, Soraga, Sagron Mis 1