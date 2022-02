Covid, a Ledro in 24 ore 25 positivi (il terzo dato più alto del Trentino). Tutti i comuni sotto la soglia del 3% di residenti positivi: Trento ha l'1,6%, Mori il 2%

TRENTO. Deciso balzo in avanti nei contagi a Ledro che in sole 24 ore fa segnare un +25 positivi che è il terzo incremento più alto del Trentino subito dopo il capoluogo (+107 positivi) e Rovereto (+57 positivi). Insomma il comune con poco più di 5.000 abitanti segna una crescita superiore anche ad Arco (che con i suoi quasi 18.000 abitanti ha avuto 24 nuovi positivi) e di Pergine (21.500 abitanti e 20 positivi) e Riva del Garda (oltre 17.600 abitanti e 18 positivi). Il quadro generale, comunque, dell'evoluzione della pandemia in Trentino è in deciso miglioramento.

In poche settimane si è passati da oltre 26.000 positivi attivi agli attuali 8.528 e nelle ultime 24 ore a fronte di 537 nuovi positivi si sono registrati 1.307 guariti (be oltre il doppio, quindi). Scendono, quindi, anche le percentuali di residenti positivi: mentre fino a poche settimane fa i comuni che avevano meno del 3% di abitanti contagiati si contavano sulle dita di due mani oggi solo 2 comuni sono sotto questa soglia che nella prima parte di pandemia, quella prima dell'arrivo dei vaccini, era considerata il tetto per finire in ''zona rossa''.

I due comuni sopra soglia sono Vignola Falesina che ha il 4,7% di residenti positivi e Pieve Tesino che ha il 3,9% ma entrambi sono molto piccoli con meno di 1.000 abitanti dunque al fine statistico non fanno testo (non sarebbero comunque finiti in zona rossa nemmeno un anno fa). Per il resto tutti gli altri comuni del Trentino sono sotto la soglia del 3%. Tra i primi dieci centri per abitante queste sono le percentuali di residenti positivi: Trento 1,6%; Rovereto 1,7%; Pergine 1,3%; Riva del Garda 1,8%; Arco 1,6%; Mori 2%; Lavis 1,3%; Ala 1,4%; Levico 1,4%; Mezzolombardo 1,5%.

Ecco dove si sono registrati i nuovi positivi:

Trento 107 nuovi contagi

Rovereto 57 nuovi contagi

Ledro 25 nuovi contagi

Arco 24 nuovi contagi

Pergine 20 nuovi contagi

Riva del Garda 18 nuovi contagi

Levico 12 nuovi contagi

Borgo 11 nuovi contagi

Folgaria 9 nuovi contagi

Mori 8 nuovi contagi

Cles, Vallelaghi, Ville d'Aunia, Predazzo, Terre d'Adige 7 nuovi contagi

Ala e Cavalese 6 nuovi contagi

Mezzolombardo, Altopiano della Vigolana, Novella, San Giovanni di Fassa, Isera 5 nuovi contagi

Lavis, Dro, Baselga di Piné, Avio, Civezzano, Brentonico, Villa Lagarina, Castel Ivano, Roncegno Terme, Ville di Fiemme, Lona Lases 4 nuovi contagi

Predaia, Primiero San Martino di Castrozza, Storo, Caldonazzo, Pinzolo, Nogaredo, Trambileno, Canal San Bovo, Tenna, Caderzone Terme 3 nuovi contagi

Altri comuni con 2 e 1 contagio