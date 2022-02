Covid, ''crollano'' i contagi e nessun comune ha più del 2% di residenti positivi. Dai 78 di Trento ai 7 di Dro, Arco e Mezzolombardo ecco dove sono stati trovati

TRENTO. Migliora da tutti i punti di vista la situazione per quanto riguarda l'ondata pandemica che ha colpito il Trentino in maniera molto forte nel mese di gennaio. Calano ancora i positivi attivi che oggi sono 6.442 (un mese fa erano arrivati ad essere 28.000) perché a fronte di 402 nuovi contagi si segnalano anche 808 guariti e quindi, fortunatamente, il saldo è positivo.

Calano anche i ricoveri: quelli in malattie infettive sono 78 (7 in meno rispetto a ieri), quelli in alta intensità sono 25 (4 in meno rispetto a ieri) e quelli in terapia intensiva sono 12 (1 in meno rispetto a ieri). In totale, dunque, sono 115 i ricoverati mentre a gennaio, quando si è rischiata la zona arancione, si era arrivati ad oltre 170 ricoveri e in passato, quando ancora non c'erano i vaccini e dunque la popolazione non era protetta, si erano superati anche i 450 ricoveri.

Con il calare dei contagi calano anche le percentuali di residenti positivi. Nessun comune con più di 1.000 abitanti ha più del 2% di abitanti positivi (a metà gennaio praticamente nessun comune era sotto il 3%).

Ecco quanti sono i residenti positivi nei primi dieci centri per abitante del Trentino: l'1,1% a Trento, l'1,3% a Rovereto, l'1% a Pergine, l'1,4% ad Arco, l'1,3% a Riva, l'1,4% a Mori, lo 0,9% a Lavis, l'1,1% ad Ala, l'1,1% a Levico e l'1,1% a Mezzolombardo.

Ecco dove sono stati trovati i 402 positivi delle ultime 24 ore:

Trento 78 nuovi positivi

Rovereto 35 nuovi positivi

Arco 19 nuovi positivi

Pergine 17 nuovi positivi

Mori 14 nuovi positivi

Riva 11 nuovi positivi

Levico 8 nuovi positivi

Ala, Mezzolombardo, Dro 7 nuovi positivi

Borgo Valsugana, Predaia, Predazzo, Mezzano 6 nuovi positivi

Brentonico, Nomi 5 nuovi positivi

Mezzocorona, Ledro, Storo, San Giovanni di Fassa, Isera, Besenello, Peio, Ziano di Fiemme, Trambileno 4 nuovi positivi

Cles, Primiero San Martino di Castrozza, Cavalese, Caldonazzo, Volano, Cavedine, Comano Terme, Madruzzo, Tenno, Segonzano, Calceranica, Sanzeno 3 nuovi positivi

Lavis, Vallelaghi, Altopiano della Vigolana, Ville d'Anaunia, Avio, Civezzano, Villa Lagarina, Folgaria, Nago Torbole, Ville di Fiemme, Castello Molina, Calliano, Canazei, Canal San bovo, Terzolas, Telve di Sopra, Pelugo 2 nuovi positivi

Altri comuni con 1 contagio