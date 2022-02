Covid, in Trentino 956 positivi e 2.306 guariti. A Castelnuovo il 5,1% di residenti contagiato ad Aldeno il 4,6%. Ecco i nuovi casi dai 221 di Trento ai 35 di Mori

TRENTO. Meno di 1.000 nuovi positivi (956) e 2.306 guariti nelle ultime 24 ore in Trentino. Sono questi i numeri che portano il totale di persone attualmente positive a 15.767, ben 1354 in meno rispetto a ieri e circa 10.000 in meno rispetto a una decina di giorni fa. Continua a migliorare la situazione in Provincia di Trento dopo il picco di contagi registrato sul finire di gennaio e se in quei giorni si era arrivati ad avere 1 trentino positivo ogni 20 oggi si scende a 1 ogni 34.

Purtroppo a fronte del rallentamento dell'epidemia vi è un bilancio negativo che arriva dai decessi (4 nelle ultime 24 ore) e da uno che resta stabile a livello ospedaliero (171 ricoveri con 21 in terapia intensiva, sempre sulla soglia della zona arancione con le terapia intensive che restano ben sopra il 20% di occupazione e i ricoveri che sfiorano la soglia del 30%).

A livello di territori è la zona a Est del Trentino che fa registrare le percentuali più alte di residenti contagiati. Al primo posto c'è Castelnuovo con 5,1% di residenti ancora positivi, poi c'è Pieve Tesino al 5%, poi Ronchi Valsugana al 4,8%. Sopra il 4%, tra i comuni con più di 1.000 abitanti, anche Aldeno con il 4,6% di abitanti ancora positivi, Avio, Pomarolo e Trambileno al 4,1% e Ala al 4%. Quest'ultimo comune è anche quello con la più alta percentuale di residenti positivi tra i primi dieci centri per abitanti. Trento fa segnare il 3,1%, Rovereto il 2,9%, Pergine il 2,5%, Arco il 2,9%, Riva del Garda il 3,1%, Mori il 3,4%, Lavis il 2,4%, Levico il 2,6% e Mezzolombardo il 2,3%.

Ecco dove sono stati trovati i nuovi positivi

Trento +221 nuovi positivi

Rovereto 94 nuovi positivi

Mori 35 nuovi positivi

Pergine, Riva del Garda 28 nuovi positivi

Arco 20 nuovi positivi

Baselga di Piné 17 nuovi positivi

Lavis 14 nuovi positivi

Levico, Primiero San Martino, Vallelaghi 13 nuovi positivi

Ala, Mezzolombardo, Predazzo, Avio, Cavalese, Villa Lagarina 11 nuovi positivi

San Michele 10 nuovi positivi

Borgo, Mezzocorona, Aldeno 9 nuovi positivi

Castel Ivano e Folgaria 8 nuovi positivi

Cles, Dro, Caldonazzo, Volano, Tesero, Pomarolo, Trambileno 7 nuovi positivi

Predaia, Altopiano Vigolana, Brentonico, Ville di Fiemme, Borgo d'Anaunia, Cembra Lisignago, Castello-Molina di Fiemme, Nogaredo 6nuovi positivi

Ledro, Tione di Trento, Terre d'Adige, Ziano di Fiemme, Albiano 5 nuovi positivi

Storo, San Giovanni di Fassa, Madruzzo, Besenello, Giovo, Grigno, Altavalle, Bedollo, Segonzano, Romeno, Castelnuovo, Carisolo, Mezzana, Amblar-Don 4 nuovi positivi

Novella, Cavedine, Calliano, Canazei, Roverè della Luna, San Lorenzo Dorsino, Canal San Bovo, Claceranica, Castello Tesino, Novaledo, Ronzo Chienis, Fai della Paganella, Giustino, Cimone, Caderzone, Pieve Tesino, Frassilongo, Cavizzana 3 nuovi positivi

Ville d'Anaunia, Civezzano, Roncegno Terme, Isera, Moena, Malè, Tenno, Borgo Chiese, Peio, Mezzano, Campodenno, Fornace, Imer, Cavareno, Sanzeno, Lona Laese, Sarnonico, Pellizzano, Sporminore, Terragnolo, Soraga di Fassa, Telve di Sopra, Drena, Mazzin, Dambel 2 nuovi positivi

Altri 28 comuni con 1 positivo