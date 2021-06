Coronavirus, a Trento solo 10 positivi su oltre 120.000 abitanti. Covid-free Levico, Ala, Mezzolombardo e Lavis

Anche oggi si registrano zero decessi e solo sei nuovi positivi. Tra i comuni con più di 1.500 abitanti solo Predazzo ha un rapporto contagi per residenti sopra lo 0,1%

TRENTO. Sei positivi, zero decessi, zero ricoveri in alta intensità e 11 pazienti Covid ancora in ospedale (di cui 3 in rianimazione). Continua il calo del contagio in Trentino con pochissimi nuovi positivi quasi tutti concentrati nelle fasce d'età intermedie. Si conta, infatti, 1 solo contagio tra i giovanissimi (nella fascia tra i 14 e i 19 anni) e nessuno tra gli over 60. I 6 positivi sono stati trovati a fronte di 1.345 tamponi totali per un rapporto contagi/tamponi allo 0,44%.

Uno di questi è emerso dai 396 test molecolari processati da Apss, altri 5 sono stati individuati attraverso i 949 test rapidi antigenici. I sei nuovi positivi sono stati trovati 3 a Trento, 2 a Ossana, 1 a Mori e 1 a Ville d'Anaunia. I molecolari hanno, inoltre, confermato 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Zero i decessi per l'ottavo giorno consecutivo e nessun nuovo ricovero da registrare.



Con questi dati i positivi attuali in tutto il Trentino scendono a 109 un dato bassissimo che permette a Trento di contarne solo 10 in totale su oltre 120.000 abitanti. E tra i primi dieci centri per popolazione Mezzolombardo, Levico, Ala e Lavis sono già Covid-free, Mori ha 1 solo residente positivo, Riva del Garda 5, Arco e Pergine 3 e Rovereto 2. A livello di positivi in valore assoluto è Predazzo quella messa peggio (tra i comuni con più di 1.500 abitanti) con 6 persone attualmente contagiate per un rapporto positivi/residenti allo 0,13%.

Capitolo vaccinazioni. Stamane risultavano somministrati 428.205 vaccini, di cui 163.535 seconde dosi. 65.700 dosi hanno interessato cittadini over 80, mentre 83.369 sono andate a persone fra i 70 ed i 79 anni. Le dosi somministrate a persone comprese nella fascia di età fra i 60 ed i 69, che negli ultimi giorni fanno registrare un elevato trend di crescita, sono pari a 91.660 con un più 539 rispetto a ieri.