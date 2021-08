Coronavirus, Rabbi il comune con più residenti positivi. Tra i 10 centri più grandi solo Mezzolombardo resta Covid-free. Ecco dove sono stati trovati i 41 contagi

TRENTO. Due persone in meno dal reparto di malattie infettive perché guarite e altre due, invece, che sono peggiorate passando al reparto di alta intensità. E' questo il bilancio dei ricoveri in ospedale per Covid in Trentino con la terapia intensiva ancora vuota, fortunatamente, e un totale di persone ospedalizzate che si ferma a 14 unità, ben lontani dai numeri delle precedenti ondate.

Più importanti i numeri per quanto riguarda i contagi giornalieri. Oggi se ne contano 41 con Trento che fa segnare 8 nuovi positivi e si porta a un totale di 58 contagi attuali (la percentuale di residenti positivi, quindi, è bassissima e si ferma allo 0,049%) mentre una situazione diversa si ha a Riva del Garda dove con i 3 contagiati di oggi il numero di positivi attuali sale a 23 per un rapporto contagi/residenti dello 0,13%.

Tre nuovi positivi anche a Mori (che sale così a 7 totali con lo 0,07% dei residenti contagiati). Il comune con più residenti positivi, però, è Rabbi che con i 2 nuovi contagi sale a 7 con lo 0,52% di cittadini contagiati. Segue Dimaro-Folgarida con lo 0,47% di residenti positivi e poi Canazei con lo 0,43%. Tra i primi dieci comuni per abitanti solo Mezzolombardo resta Covid-free. Un contagio si conta, in totale, a Lavis, 2 a Levico, 5 ad Ala. Ad Arco i positivi attivi sono 17 (lo 0,095% dei residenti), a Pergine 11 (lo 0,051%) e a Rovereto 21 (lo 0,052%).

Ecco dove sono stati trovati i 41 positivi di oggi. Fra loro ci sono 7 ragazzi (1 in fascia 11-13 anni ed altri 6 fra 14-19 anni) e 5 anziani (1 tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni).

Trento 8 contagi

Riva del Garda e Mori 3 contagi

Pergine, Levico, Rabbi 2 contagi

Rovereto, Arco, Cles, Borgo Valsugana, Predaia, Ledro, Dro, Tione, Pinzolo, Comano Terme, Giovo, Cembra Lisignago, Canazei, Pieve di Bono-Prezzo, Andalo, Fiavè, Strembo