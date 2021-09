Coronavirus, da Imer a Castello Molina di Fiemme: ecco i comuni con più residenti positivi e dove sono stati trovati i 41 nuovi contagi

TRENTO. E' Imer il comune con più di 1.000 abitanti in Trentino ad avere la percentuale di residenti positivi più alta con lo 0,51%. Questo quanto emerge dopo che l'Apss ha comunicato gli ultimi dati sul contagio facendo registrare 41 nuovi positivi in 24 ore.

Un numero in linea con i giorni precedenti e che mostra come il Covid sia ancora presente su tutto il territorio ma anche che la situazione, al momento, è sotto controllo grazie anche a quella quota di popolazione vaccinata che sta facendo la sua parte in questa difficile ''battaglia''. Come Imer (con lo 0,51% dei residenti positivi) c'è Ospedaletto mentre Sagron Mis è allo 0,56% ma ha entrambi i comuni hanno una popolazione sotto i 1.000 abitanti (la prima ne conta 790 la seconda 180) quindi il dato non ha uno scarso valore statistico (si ricorderà che per le zone rosse si teneva conto dei comuni con poche centinaia di residenti e si doveva superare la soglia del 3% di residenti positivi).

Seguono, poi, Castello Molina di Fiemme (0,47%), Caldes (0,46%), Mezzano (0,44%), Contà (0,36%). Ecco qual è, invece, la percentuale di residenti positivi dei primi 10 centri: Trento (0,087%); Rovereto (0,11%); Pergine Valsugana (0,042%); Arco (0,089%); Riva del Garda (0,11%); Mori (0,13%); Lavis (0,066%); Ala (0,068%); Levico Terme (=,037%); Mezzolombardo (0,082%).

I nuovi positivi, come detto, sono 41. I contagi fra bambini e ragazzi oggi sono 13: ci sono 3 bambini sotto i 2 anni 5 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni. Si fermano a 3 oggi i casi positivi rilevati fra gli anziani (nello specifico, nella fascia 70-79 anni).

Ecco dove sono stati trovati:

Trento 8 nuovi positivi

Rovereto 5 positivi

Primiero San Martino di Castrozza 4 positivi

Pergine, Ville d'Anaunia, Ospedaletto 3 positivi

Altopiano della Vigolana, Castello-Molina di Fiemme, Porte di Rendena 2 positivi

Riva del Garda, Lavis, Levico, Borgo, Mezzocorona, Roncegno Terme, Roverè della Luna, Mezzano, Contà, Imer, Sant'Orsola 1 positivo