Coronavirus, da Moena a Rabbi ecco i comuni con più residenti positivi. Tra i grandi centri salgono Rovereto, Trento e Riva

Oggi sono stati registrati 33 nuovi positivi (ecco in quali comuni) e non ci sono più, tra i primi dieci centri per abitanti, comuni covid-free. Ecco il quadro con le percentuali di residenti positivi

TRENTO. Sono Rabbi e Moena i comuni con più di 1.000 abitanti con il maggior numero di contagi per residenti mentre allargando lo sguardo anche ai centri più piccoli anche Dambel, Castel Condino e Torcegno registrano valori percentuali superiori allo 0,4% di cittadini contagiati.

Questo il quadro dei primi cinque paesi del Trentino con la più alta percentuale di residenti positivi che si evince dal bollettino odierno dell'Apss e dell'Fbk. In particolare Dambel ha lo 0,71% di cittadini positivi (sono 3 su 425 abitanti), Rabbi ne ha 8 su 1343 (lo 0,6%), Castel Condino 1 su 221 abitanti (lo 0,45%), Torcegno 3 su 676 abitanti (lo 0,44%) e Moena 9 su 2626 (lo 0,34%).

Numeri, fortunatamente, ancora bassi e lontani dalle soglie di guardia (si ricorderà che un comune passava in zona rossa con più del 3% di residenti positivi) ma che, come nel resto d'Italia, sono in crescita con un aumento di contagi, anche oggi, di 33 unità in provincia. Fra i nuovi positivi troviamo 1 bambino di nemmeno 2 anni, 1 altro in fascia 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni. Ci sono anche 3 contagi nella categoria 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni. E purtroppo tra i primi 10 centri del Trentino non si contano più comuni covid-free.

Questo lo stato del contagio nei primi dieci centri per abitanti:

Trento 109 contagi attuali (0,092% residenti)

Rovereto 38 contagi attuali (0,094% residenti)

Pergine 15 contagi attuali (0,07% residenti)

Arco 14 contagi attuali (0,078% residenti)

Riva del Garda 16 contagi attuali (0,091% residenti)

Mori 9 contagi attuali (0,09%)

Lavis 6 contagi attuali (0,066%)

Ala 8 contagi attuali (0,091%)

Levico 3 contagi attuali (0,037%)

Mezzolombardo 4 contagi attuali (0,055%)

Ecco dove sono stati trovati i nuovi postivi nelle ultime 24 ore

Trento 9 contagi

Rovereto, Arco, Brentonico 3 contagi

Pergine, Riva 2 contagi

Mori, Predaia, Primiero San Martino di Castrozza, Ville d'Anaunia, Terre d'Adige, Sella Giudicarie, Castello Molina di Fiemme, Pieve di Bono-Prezzo, Livo, Castello Condino 1 contagio