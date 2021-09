Coronavirus, 2 comuni con più dello 0,5% dei residenti positivi, 14 sopra lo 0,2%: ecco quali sono e dove sono stati trovati i 41 nuovi positivi

TRENTO. Da un lato Sagron Mis a Imer: sono questi i due centri con più residenti positivi, in percentuale, del Trentino. In entrambi i casi il livello è superiore allo 0,5% di residenti positivi ma i due comuni sono molto differenti perché uno ha solo 180 abitanti mentre Imer ne ha 1.173 e come noto la regola che faceva scattare eventuali restrizioni (la cosiddetta ''zona rossa'' in caso di più del 3% di residenti positivi) era applicabile solo ai comuni più grandi.

A scendere, poi, i comuni con il livello di contagi più alto (comunque molto lontano dalle soglie di allarme) sono Bedollo, Novaledo, Sfruz con lo 0,27% di residenti positivi, Castello Molina di Fiemme, Campondenno, San Lorenzo Dorsino, Bocenago con lo 0,26%, Tione e Mezzano con lo 0,25%, Pomarolo e Dimaro Folgarida con lo 0,24%, Ziano di Fiemme con lo 0,23%, Novella on lo 0,22% e Televe con lo 0,21%. Tutti gli altri comuni del Trentino sono sotto la soglia dello 0,20% di residenti contagiati.

Tra i primi dieci centri per abitanti solo Mori e Arco sono sopra lo 0,1% (il primo 0,11% e il secondo 0,1%). Gli altri sono sotto con Trento allo 0,065% con 77 positivi attivi totali, Rovereto allo 0,077% con 31 positivi, Pergine allo 0,088% con 19 positivi. Nelle ultime 24 ore l’Azienda sanitaria del Trentino ha rilevato 41 nuovi contagi da Covid-19 su 3.644 test complessivi. Fra i nuovi casi ci sono 11 bambini o ragazzi (1 tra 0-2 anni, 3 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni) e 10 nelle classi più anziane (4 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 4 di 80 e più anni).

Ecco dove sono stati trovati i 41 nuovi contagi

Trento 14 nuovi positivi

Rovereto 6 positivi

Arco e Ziano di Fiemme 2 positivi

Riva del Garda, Ala, Mori, Mezzolombardo, Borgo Valsugana, Tione di Trento, Folgaria, Tesero, Besenello, Castello Molina di Fiemme, Borgo Chiese, Spiazzo, Stenico 1 contagio