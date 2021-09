Coronavirus, a Castello-Molina di Fiemme più positivi che a Trento nelle ultime 24 ore. Ecco i comuni con più residenti positivi

Per quanto riguarda i nuovi contagi di oggi sono 21 i casi positivi registrati oggi nel bollettino covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che conferma l’assenza di decessi. Tra i nuovi contagi ci sono 2 ragazzini (1 in fascia 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni) e 5 anziani (2 hanno tra 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni)

TRENTO. Ci sono 4 nuovi contagi a Castello-Molina di Fiemme, 3 a Trento e 2 a Riva del Garda e Bodone. Questi i comuni che nelle ultime 24 ore hanno fatto registrare il più alto numero di nuovi contagi in Trentino.

In questo modo Castello Molina di Fiemme diventa il centro con più residenti contagiati in percentuale: lo 0,73% per un totale di 17 contagi attivi in questo momento. Segue Imer che ne ha 6 che rappresentano lo 0,51% dei residenti positivi e poi c'è Caldes con lo 0,46%. Tra i ''peggiori'' 10 ci sono poi Calceranica (0,44%), Ospedaletto (0,38%), Porte di Rendena (0,33%), Bondone (0,3%), Terre d'Adige (0,29%), Ville d'Anaunia (0,25%) e Cles (0,24%).

Salgono a 22 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale dove ieri ci sono stati 2 nuovi ingressi e 1 dimissione: in rianimazione rimangono ancora 3 persone.

Ecco dove sono stati trovati i 21 nuovi contagi:

Castello-Molina di Fiemme 4 nuovi casi

Trento 3 nuovi casi

Riva del Garda e Bondone 2 nuovi casi

Cles, Ville d'Anaunia, Primiero San Martino di Castrozza, Cavalese, Mezzano, Moena, Arco, Canal San Bovo, Volano e Storo 1 nuovo caso