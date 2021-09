Coronavirus, ancora un positivo a Castello Molina di Fiemme, 6 a Trento ma i guariti sono il doppio dei nuovi contagiati

TRENTO. Sono 25 i nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore in Trentino. Di 6 sono stati trovati a Trento e 2 a Mezzocorona e Rovereto. Il quadro della diffusione del contagio, rimane costante e anzi mostra qualche segnale positivo visto che i guariti sono stati 51 quindi il ''saldo'' porta a un totale di 314 trentini attualmente positivi in tutta la Provincia (26 in meno rispetto a ieri).

Un dato basso (si ricorderà che poco meno di un anno fa, a novembre, solo Trento faceva registrare 2.500 positivi attivi) che però non deve indurre i cittadini ad abbassare la guardia e anzi deve spingerli a sostenere la campagna vaccinale che, evidentemente, sta dando i suoi frutti.

Il Trentino, infatti, ha ridotto buona parte del gap che aveva con altre regioni italiane ed oggi si è portato a ridosso della media nazionale (la Provincia di Trento può contare su un 68,8% di popolazione con due dosi e il 74,7% con almeno una dose e la media italiana è rispettivamente del 71,1% e del 75,8%) ed infatti riesce a tenere molto basso anche il livello di ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono 3 le persone in rianimazione con Covid contro, per esempio, Bolzano che ne ha 9 ed ha i peggiori dati italiani per la campagna vaccinale (QUI ARTICOLO).

Per quanto riguarda il Trentino è ancora Castello Molina di Fiemme ad avere il più alto livello di residenti positivi (lo 0,73% con 17 positivi attivi) seguono Imer (0,43%), Caldes (0,36%), Bondone e Calceranica al Lago (0,3%). Tra i primi tre centri più popolosi Trento fa registrare lo 0,044% di residenti positivi, Rovereto lo 0,04% e Pergine lo 0,023%.

Ecco dove sono stati trovati i 25 nuovi contagi

Trento 6 positivi

Rovereto e Mezzocorona 2 positivi

Cles, Borgo, Baselga di Piné, Altopiano della Vigolana, Ville d'Anaunia, Storo, Cavalese, Folgaria, Volano, Castello-Molina di Fiemme, Roverè della Luna, Imer 1 positivo