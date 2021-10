Coronavirus, 2 casi a Trento e Rovereto. A Cavalese quinto tasso di positività: ''Vaccinazione forma di responsabilità verso la comunità''. Sono 62 i Comuni del contagio

Trovati 10 positivi, 0 decessi nelle ultime 24 ore. Registrate 8 guarigioni. Sono 18 i pazienti in ospedale, di cui 3 ricoverati in terapia intensiva. Sono 759.270 le dosi somministrate in Trentino di cui 348.256 sono seconde dosi e 4.691 sono terze dosi

TRENTO. Sono 49.274 casi e 1.440 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 47.486 i guariti da inizio emergenza e 348 gli attuali positivi. Sono state registrate 8 guarigioni. Sono 18 le persone in ospedale, di cui 3 in terapia intensiva. Oggi sono stati comunicati 10 contagi e 0 decessi. Ci sono 5 classi in quarantena (Qui articolo).

Campagna vaccinale: sono 759.270 le dosi somministrate in Trentino di cui 348.256 sono seconde dosi e 4.691 sono terze dosi.

Leggera risalita della curva epidemiologica a Cavalese con il 0,41% della popolazione positiva, il quinto tasso in Trentino. I numeri restano contenuti "ma non si deve abbassare l'attenzione. Non possiamo permetterci chiusure e penso soprattutto alla stagione invernale ormai alle porte. La situazione - commenta il sindaco Sergio Finato - resta sotto controllo e il contagio riguarda principalmente nuclei familiari".

Non ci sono quindi focolai che preoccupano il territorio. "Rispetto alle ondate precedenti - dice il primo cittadino - il contagio riguarda soprattutto i giovani e non gli anziani. L'amministrazione comunale ribadisce la necessità di seguire la linea della responsabilità: la vaccinazione funziona e l'invito è quello di aderire alla campagna".

Per quanto riguarda la media a livello provinciale, la copertura della popolazione vaccinabile trentina (quella, quindi, composta dalle persone che hanno più di 12 anni) si attesta all'80%, ma tra i vari territori trentini il dato oscilla in maniera importante: dai 'primi della classe' in Val di Non, Val di Sole e Val di Cembra fino ai territori in fondo alla classifica, Fiemme, Fassa e Primiero (Qui articolo).

"I dati di metà settembre si attestano intorno al 70% - dice Finato - ma c'è stato un buon flusso al centro vaccinale e quindi la percentuale è sicuramente cresciuta per rispondere all'obbligo di Green pass. L'invito e l'appello è quello di aderire alla campagna per senso di responsabilità verso la comunità e ritornare quanto prima alla normalità".

Nelle ultime 24 ore in Trentino sono stati trovati 10 positivi e nel dettaglio 2 casi a Trento e Rovereto; 1 positivo a Pergine Valsugana, Predaia, Ville d'Anaunia, Volano, Isera e Spormaggiore.

Sono state registrate 8 guarigioni: 2 guariti a Borgo Valsugana; 1 guarito a Trento, Tesero e Imer. Nella piattaforma provinciale non sono state assegnate a qualche territorio 5 guarigioni.

Sono 62 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid ci si attesta a 348 casi: 58 infezioni a Trento, 44 positivi a Rovereto; 20 contagi a Primiero San Martino di Castrozza; 17 casi a Cavalese e Mori; 11 infezioni a Castello-Molina di Fiemme; 10 casi a Mezzano.

Si aggiungono 9 positivi a Andalo e Riva del Garda; 8 contagiati a Pergine e Levico Terme; 7 casi a Canal San Bovo; 6 infezioni a Mezzolombardo, Altopiano della Vigolana e San Giovanni di Fassa; 5 positivi a Predaia, Ville d'Anaunia, Novella e Ala; 4 contagi a Ledro.

Poi 3 positivi a Tesero, Mezzocorona, Predazzo, Dro, Storo, Terre d'Adige, Nomi, Roverè della Luna, Pomarolo, Folgaria, Denno e Molveno. Sono invece 2 i contagi a Imer, Volano, Isera, Cles, Ville di Fiemme, Ziano di Fiemme, Porte di Rendena, Terzolas e Bondone.

Un positivo a Borgo Valsugana, Spormaggiore, Arco, Lavis, San Michele all'Adige, Civezzano, Caldonazzo, Cavedine, Moena, Comano Terme, Canazei, Nogaredo, Calceranica, Nago-Torbole, Campodenno, Tenna, Capriana, San Lorenzo Dorsino, Livo, Carisolo e Drena.