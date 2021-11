Coronavirus in Trentino, 9 nuovi casi a Imer. Ci sono 18 positivi tra 60-69 anni. Sono 103 i Comuni del contagio

TRENTO. Sono 51.706 casi e 1.449 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 49.060 i guariti da inizio emergenza e 1.197 gli attuali positivi. Sono state registrate 74 guarigioni. Sono 53 le persone in ospedale, di cui 7 in alta intensità e 5 in terapia intensiva. Oggi sono stati comunicati 101 contagi e 0 decessi. Campagna vaccinale: sono 824.047 le dosi somministrate di cui 374.209 sono seconde dosi e 31.888 sono terze dosi.

Nelle classi di età più mature la situazione vede 18 nuovi contagi in fascia 60-69 anni, 10 casi in quella 70-79 anni e 4 casi tra gli ultra ottantenni. Invece sono 16 le classi scolastiche in isolamento. "Rimane pertanto forte l’appello delle autorità sanitarie a vaccinarsi e a mantenere scrupolosamente le misure di sicurezza, a partire dal distanziamento e dall’uso delle mascherine".

Nel punto stampa il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha evidenziato che "c'è stato un peggioramento ma la situazione resta sotto controllo" (Qui articolo), mentre sul Super Green pass: "Ci potrebbero essere scelte diverse tra vaccinati e no vax ma bisogna fare di tutto per garantire che non ci siano chiusure'' (Qui articolo).

I dati sulla copertura vaccinale di ogni territorio: la più protetta è la Val di Sole, ultima la Val di Fassa. Il direttore generale facente funzioni dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, Antonio Ferro: “Chi non si vaccina corre 11 volte in più il rischio di contagiarsi e di essere ricoverato” (Qui articolo).

Il bollettino odierno riporta 101 positività: 19 casi a Trento; 9 contagi a Imer; 7 infezioni a Pergine; 6 casi a Rovereto e Predaia; 5 contagiati a Arco e Mezzocorona; 4 positivi a Lavis; 2 infezioni a Borgo Valsugana, Ala, Castel Ivano, Primiero San Martino di Castrozza, Giovo, Castello Tesino e Campodenno; 1 positivo a Riva del Garda, Levico Terme, Mori, Cles, San Michele all'Adige, Dro, Tesero, Caldonazzo, Brentonico, Villa Lagarina, Ville di Fiemme, Avio, Cembra Lisignago, Volano, Malè, Segonzano, Nago-Torbole, Canal San Bovo, Trambileno, Campitello di Fassa, Fai della Paganella, Samone e Sagron Mis.

Sono state registrate 74 guarigioni: 21 guariti a Trento; 6 guarigioni a Borgo Valsugana; 3 guariti a Rovereto, Riva del Garda e Levico Terme; 2 guarigioni a Predaia, Lavis, Primiero San Martino di Castrozza, Mori, San Michele all'Adige, Canal San Bovo, Pomarolo e Caldes; 1 guarito a Arco, Ala, Cles, Villa Lagarina, Baselga di Pinè, Ville d'Anaunia, San Giovanni di Fassa, Castello-Molina di Fiemme, Ziano di Fiemme, Borgo d'Anaunia, Aldeno, Altavalle, Panchià, Ospedaletto, Mazzin, Ronzo-Chienis, Commezzadura e Garniga Terme.

Sono 103 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid ci si attesta a 1.197 casi: 358 infezioni a Trento; 94 casi a Rovereto; 69 contagi a Predaia; 59 positivi a Riva del Garda; 43 casi a Arco; 33 infezioni a Lavis; 29 casi a Pergine; 26 positivi a Mezzolombardo; 22 contagiati a Levico e Mezzocorona; 20 casi a Baselga di Pinè; 19 infezioni a Mori e Giovo; 18 positivi a San Giovanni di Fassa; 16 casi a Vallelaghi; 14 contagiati a Dro; 13 infezioni a Borgo Valsugana e Primiero San Martino di Castrozza; 11 positivi a Imer.

Si aggiungono 9 positivi a Ala, Ville d'Anaunia e Campodenno; 8 casi a Castel Ivano e Cavedine; 7 infezioni a Pomarolo, Panchià, Nago-Torbole e Bedollo; 6 contagi a Garniga Terme, Caldonazzo, Avio e Altopiano della Vigolana; 5 positivi a Canal San Bovo, Villa Lagarina, Sella Giudicarie e Moena; 4 casi a San Michele all'Adige, Caldes, Cles, Civezzano, Terre d'Adige, Albiano, Valdaone e Bieno.

Poi 3 positivi a Ziano di Fiemme, Aldeno, Altavalle, Predazzo, Roncegno Terme, Novella, Isera, Sant'Orsola Terme e Contà; 2 casi a Borgo d'Anaunia, Mazzin, Castello Tesino, Ville di Fiemme, Volano, Segonzano, Trambileno, Campitello di Fassa, Sagron Mis, Ledro, Pinzolo, Grigno, Madruzzo, Scurelle, Tenno, Folgaria, Tenna, Stenico, Novaledo, Capriana, San Lorenzo Dorsino, Sarnonico, Drena e Cavedago.

Un positivo a Castello-Molina di Fiemme, Ronzo-Chienis, Tesero, Brentonico, Cembra Lisignago, Malè, Fai della Paganella, Samone, Cavalese, Storo, Besenello, Comano Terme, Dimaro Folgarida, Ton, Mezzano, Pieve Tesino, Spormaggiore, Lona-Lases, Fiavè, Livo, Soraga di Fassa, Telve di Sopra, Valfloriana, Terragnolo, Cinte Tesino e Ronchi Valsuagana.