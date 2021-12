Coronavirus in Trentino, 9 nuovi casi a Pergine, Riva del Garda, Borgo Valsugana e Ala. Ci sono 3 pazienti in più in terapia intensiva. Sono 149 i Comuni del contagio

Trovati 267 positivi, 1 decesso nelle ultime 24 ore. Registrate 300 guarigioni. Sono 102 i pazienti in ospedale. Sono 954.083 le dosi di vaccino somministrate complessivamente