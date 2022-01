Covid in Trentino, 31 nuovi casi a Nago-Torbole e 27 positivi a Vallelaghi. Sono 164 i Comuni del contagio

TRENTO. Sono 77.442 casi e 1.497 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 57.184 i guariti da inizio emergenza e 18.761 gli attuali positivi. Sono state registrate altre 195 guarigioni. Sono 128 le persone in ospedale, di cui 19 in alta intensità e 24 in terapia intensiva. Un solo Comune non presenta almeno un caso di positività a Covid sul territorio in questa fase dell'emergenza: Sagron Mis.

Oggi sono stati comunicati 3.046 contagi, un nuovo picco per quanto riguarda i valori assoluti. Ci sono 2 decessi: "Si tratta di un uomo e di una donna, entrambe anziani, e con patologie pregresse; uno dei due non era vaccinato". Campagna vaccinale: sono 1.019.057 le dosi di cui 395.381 sono seconde dosi e 187.478 sono terze dosi (Qui articolo).

La curva del contagio è alta "ma non c'è una crescita proporzionata delle ospedalizzazioni, non c'è il rischio di zona arancione in questo momento", il commento di Maurizio Fugatti (Qui articolo). Si è fatto il punto sulla scuola: "Riparte normalmente come è sempre stato, con la forte convinzione di riaprirla per tenerla aperta nei giorni a venire" (Qui articolo). L'intenzione del Trentino è quella di applicare le nuove regole nazionali gradualmente e quindi la prossima settimana si prosegue con le indicazione antecedenti le vacanze di Natale, anche i trasporti seguono questo percorso (Qui articolo).

Su circa 9 mila dipendenti dell’Azienda sanitaria sono 250 quelli che si sono contagiati di recente e, come già anticipato, 40 sono stati rilevati solo nell’ultima giornata (Qui articolo).

Il bollettino odierno riporta 3.046 casi a fronte di 17.341 tamponi tra molecolari e antigenici: 512 positivi a Trento; 162 casi a Rovereto; 119 contagi a Pergine Valsugana; 116 infezioni a Riva del Garda; 109 contagiati a Arco; 49 casi a Borgo Valsugana; 45 positivi a Altopiano della Vigolana; 42 contagi a Ledro; 37 infezioni a Levico Terme e Predaia; 36 contagiati a Lavis; 32 casi a Novella; 31 positivi a Nago-Torbole; 30 contagi a Ala; 29 infezioni a Cles; 28 contagiati a Storo e Isera; 27 casi a San Giovanni di Fassa; 26 positivi a Vallelaghi; 25 contagi a Dro e Volano; 24 infezioni a Mezzolombardo, San Michele all'Adige e Cavedine; 23 contagiati a Mezzocorona e 20 casi a Sella Giudicarie.

Poi 19 casi a Predazzo, Baselga di Pinè e Caldonazzo, Brentonico e Comano Terme; 18 positivi a Villa Lagarina; 17 contagi a Ville d'Anaunia, Primiero San Martino di Castrozza, Tione, Avio, Aldeno, Novaledo, Caderzone Terme e Ossana; 16 infezioni a Ville di Fiemme, Moena, Grigno e Andalo; 15 contagiati a Castel Ivano, Civezzano, Pinzolo, Bleggio Superiore, Folgaria e Porte di Rendena; 14 casi a Roncegno Terme, Peio e San Lorenzo Dorsino; 13 positivi a Cavalese, Castello-Molina di Fiemme e Vermiglio; 12 contagi a Telve e Pieve di Bono-Prezzo; 11 infezioni a Borgo Chiese e Ziano di Fiemme; 10 casi a Tesero, Giovo, Besenello, Cembra Lisignago e Denno.

Si aggiungono 9 casi a Madruzzo, Malè, Nogaredo, Dimaro Folgarida, Contà, Campodenno, Imer, Stenico e Terragnolo; 8 positivi a Ton, Spiazzo, Trambileno, Rumo e Croviana; 7 contagi a Fornace, Calceranica, Romeno, Giustino, Soraga di Fassa e Bondone; 6 infezioni a Pomarolo, Borgo d'Anaunia, Tenno, Spormaggiore, Panchià, Rabbi, Commezzadura, Mezzana, Sanzeno e Livo; 5 contagiati a Calliano, Tenna, Caldes, Molveno, Dambel e Bocenago; 5 contagiati a Caldes, Molveno, Dambel e Bocenago; 4 casi a Bedollo, Nomi, Roverè della Luna, Canal San Bovo, Mezzano, Pellizzano, Fiavè, Campitello di Fassa, Ronzo-Chienis e Lavarone.

E 3 contagi a Albiano, Castello Tesino, Sant'Orsola Terme, Sover, Vallarsa, Ospedaletto, Carisolo, Castelnuovo, Telve di Sopra, Cavareno, Sarnonico, Drena, Borgo Lares, Carzano, Fierozzo, Cimone, Garniga Terme, Ronzone e Frassilongo; 2 casi a Canazei, Segonzano, Valdaone, Fai della Paganella, Capriana, Samone, Torcegno, Mazzin, Bieno, Cavedago e Amblar-Don; 1 positivo a Altavalle, Tre Ville, Lona-Lases, Terzolas, Valfloriana, Ronchi Valsugana, Pelugo, Strembo, Ruffrè-Mendola, Luserna, Massimeno e Cavizzana.

Sono 165 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid ci si attesta a 18.761 casi: 3.159 positivi a Trento; 971 casi a Rovereto; 717 contagi a Riva del Garda; 712 infezioni a Pergine Valsugana; 669 contagiati a Arco; 292 casi a Levico Terme; 275 positivi a Altopiano della Vigolana; 270 contagi a Ledro; 254 infezioni a Borgo Valsugana; 236 contagiati a Mori; 218 casi a Lavis e 204 positivi a Ala.

E 198 casi a Cles; 186 positivi a Predaia; 181 contagi a Mezzolombardo; 176 infezioni a Vallelaghi; 169 contagiati a Storo; 159 casi a Dro; 153 positivi a Predazzo e Caldonazzo; 141 infezioni a Civezzano e Pinzolo; 135 contagiati a Nago-Torbole; 129 casi a Comano; 127 positivi a San Giovanni di Fassa e Mezzocorona; Ville d'Anaunia; 124 contagi a Cavedine; 118 casi a Tione; 115 positivi a Brentonico; 112 contagi a Isera; 108 infezioni a Baselga di Pinè e Castel Ivano; 102 contagiati a Roncegno Terme; 101 casi a Primiero San Martino di Castrozza e 100 positivi a Cavalese.

Si aggiungono 97 casi a Avio; 92 positivi a Novella e San Michele all'Adige; 91 contagi a Sella Giudicarie e Madruzzo; 89 infezioni a Peio; 88 contagiati a Volano; 86 casi a Telve; 85 positivi a Borgo Chiese e Dimaro Folgarida; 83 contagi a Villa Lagarina e Aldeno; 80 infezioni a Tesero; 79 contagiati a Terre d'Adige e Moena; 77 casi a Bleggio Superiore; 76 positivi a Malè; 74 contagi a Folgaria; 73 infezioni a Grigno; 71 contagiati a Vermiglio e Pieve di Bono-Prezzo; 68 casi Porte di Rendena; 67 positivi a Tenno; 66 contagi a San Lorenzo Dorsino; 65 infezioni a Ville di Fiemme; 63 contagiati a Andalo e 60 casi a Besenello.

Quindi 57 casi a Caderzone e Stenico; 56 positivi a Novaledo; 54 contagi a Castello-Molina di Fiemme; 52 infezioni a Spiazzo e Pomarolo; 46 contagiati a Cembra Lisignago, Commezzadura e Mezzana; 45 casi a Ziano di Fiemme, Nogaredo, Rabbi, Ospedaletto e Carisolo; 44 positivi a Ossana, Ton, Fornace e Caldes; 41 contagi a Spormaggiore e Molveno e 40 infezioni a Fiavè.

Ci sono 39 casi a Contà e Altavalle, 38 positivi a Scurelle e Canazei; 37 contagi a Pellizzano, Sant'Orsola e Valdaone; 36 infezioni a Giovo, Imer, Tenna e Fai della Paganella; 35 contagiati a Borgo d'Anaunia e Calliano; 34 casi a Albiano; 33 positivi a Bedollo; 32 contagi a Segonzano; 31 casi a Croviana; 30 positivi a Panchià, Vallarsa e Carzano.

Si aggiungono 29 casi a Calceranica, Giustino, Mezzano e Tre Ville; 28 positivi a Denno e Campodenno, Trambileno, Rumo e Roverè della Luna; 27 contagi a Telve di Sopra; 26 infezioni a Nomi; 24 contagiati a Sover; 23 casi a Canal San Bovo e Castelnuovo; 22 positivi a Romeno, Sanzeno, Lavarone e Cavareno; 21 contagi a Castello Tesino, Borgo Lares e Strembo.

Poi 19 casi a Livo, Campitello di Fassa e Torcegno; 18 positivi a Bocenago, Ronzo Chienis, Drena e Lona-Lases, 17 contagi a Bondone, Fierozzo, Ronzone e Ronchi Valsugana; 16 infezioni a Terragnolo, Dambel e Sporminore; 15 contagiati a Sarnonico; 14 casi a Valfloriana; 13 positivi a Soraga di Fassa e Cimone; 12 contagi a Garniga Terme, Cavedago e Pelugo; 11 infezioni a Mazzin, Terzolas e Ruffrè-Mendola.

E 10 casi a Bieno e Amblar-Don; 9 positivi a Massimeno; 8 contagi a Pieve Tesino; 7 infezioni a Frassilongo e Sfruz; 6 contagiati a Capriana, Cinte Tesino e Castel Condino; 5 casi a Cis; 4 positivi a Samone, Bresimo e Vignola-Falesina; 3 contagi a Luserna e 2 positivi a Palù del Fersina. Solo a Sagron Mis non ci sono positivi sul territorio trentino.