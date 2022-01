Scuola e trasporti, ''Intanto il Trentino applica le sue regole, ogni sanzione in questo momento sarebbe illegittima''

Il dirigente generale del Dipartimento dei trasporti: "Possiamo assicurare alle famiglie che applicheremo la disciplina attuale perché in questo momento ogni sanzione sarebbe illegittima. Il Green pass base va a beneficiare i ragazzi vaccinati e anche quelli non vaccinati, cioè circa 6 mila dei 31 mila ragazzi nella fascia over 12 che possono salire sugli autobus con un semplice tampone e con la mascherina Ffp2"

TRENTO. "In materia trasporti il nuovo decreto dice che per gli studenti serve il Green pass rafforzato ma per il momento si procede secondo i protocolli utilizzati fino alle vacanze". Queste le parole di Maurizio Fugatti, presidente della Provincia. "La norma nazionale è entrata in vigore il 30 dicembre scorso, difficile essere riusciti a vaccinare i figli e completare il percorso in questo periodo, servono almeno 2 settimane e sarebbe irrispettoso nei confronti delle famiglie applicare una legge in assenza dei tempi tecnici".

La Provincia in sostanza spende un time out. Ok le disposizioni nazionali, ma per un breve periodo c'è una flessibilità sul territorio provinciale. "Riteniamo che nella settimana a venire - dice Fugatti - tutto si svolgerà regolarmente e in assenza di controlli negli orari di presenza degli studenti. Faremo ancora così. Poi naturalmente invitiamo tutti a mettersi in regola con la norma esistente".

Il trasporto pubblico locale per gli studenti segue un po' la traccia intrapresa dalla Provincia per quanto riguarda le scuole (Qui articolo). Una settimana di tempo per recepire e adattare al contesto trentino le misure disposte a livello nazionale.

Un concetto ribadito dal dirigente generale del Dipartimento. "Possiamo assicurare alle famiglie - spiega Roberto Andreatta - che applicheremo la disciplina attuale perché in questo momento ogni sanzione sarebbe illegittima. Il Green pass base va a beneficiare i ragazzi vaccinati e anche quelli non vaccinati, cioè circa 6 mila dei 31 mila ragazzi nella fascia over 12 che possono salire sugli autobus con un semplice tampone e con la mascherina Ffp2".

Per quanto riguarda gli autisti, il Green pass base è ancora sufficiente per svolgere questa funzione, escluso naturalmente l'obbligo vaccinale previsto per gli over 50.