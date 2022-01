Covid, fra malati e No-vax il 10-20% degli autisti non può lavorare: “Sospenderemo alcuni servizi festivi in ambito extraurbano”

Per recuperare turni per le prossime tre domeniche Trentino trasporti sospenderà alcuni servizi extraurbani, dal 10 febbraio invece scattano le nuove restrizioni: “Chi ha più di 12 anni, qualunque trasporto utilizzi, dovrà avere il Green pass rinforzato”

TRENTO. Nelle giornata di ieri, 10 gennaio, il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha emanato una nuova ordinanza per regolare l’accesso ai messi di trasporto da parte degli studenti e che di fatto posticipa l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del Green pass rafforzato.

“La proroga sarà attiva fino al 10 febbraio – ha ricordato – dirigente di Trentino Trasporti Roberto Andreatta – chi ha più di 12 anni, qualunque trasporto utilizzi, dal 10 febbraio dovrà avere il Green pass rinforzato, quindi almeno la prima dosa da almeno 15 giorni”. Per il momento però basterà dichiarare di aver prenotato il vaccino entro domenica 16 gennaio.

“Solo sui servizi dedicati – ce ne sono alcuni per le scuole medie, ha sottolineato Andreatta – ma non oltre il 10 febbraio, in questa fase è sufficiente la mascherina Ffp2”. Nel frattempo è stato fatto il punto della situazione per quanto riguarda l’organico di autisti e macchinisti: “Sia in Trenitalia che in Trentino Trasporti, fra malattie, quarantene e personale senza Green pass manca fra il 10 e il 20% degli effettivi, pertanto abbiamo deciso di garantire i servizi concentrati negli orari di punta”.

Per recuperare turni per le prossime tre domeniche Trentino trasporti sospenderà infatti i servizi festivi in ambito extraurbano. “Significa recuperare agenti di guida nel corso della settimana – ha concluso Andreatta – si valuta di giorno in giorno, eventualmente, quali sospensioni attivare”.