Nuove regole e aumento dei contagi tra gli autisti dei trasporti pubblici, in Alto Adige l'allarme: "Possibili interruzioni dal 10 gennaio"

BOLZANO. Anche nel settore dei trasporti l'aumento dei contagi sta dando non pochi problemi.

Nelle scorse ore la provincia di Bolzano ha spiegato che tra gli operatori dei trasporti pubblici dell'Alto Adige si registra un aumento dei casi di persone in quarantena e quindi questo sta comportando una serie di interruzioni del pubblico servizio a causa dell’aumento del numero di contagi dovuti al virus Covid-19.

Lunedì 10 gennaio entreranno in vigore in tutta Italia misure più restrittive per l’utilizzo dei trasporti pubblici. Gli operatori delle linee hanno informato la Provincia di Bolzano che potrebbero verificarsi interruzioni di autobus e treni anche in Alto Adige e che l’orario del trasporto pubblico non sarà pienamente garantito.

Martin Vallazza direttore del Dipartimento mobilità ha spiega che si sta lavorando per garantire ai pendolari e agli studenti viaggi durante le ore centrali del mattino (7:00 – 9:00), a mezzogiorno (12:30 – 14:00) e alla sera (17:00 – 19:00).

"Nel corso del fine settimana faremo ulteriori preparativi per ridurre al minimo il numero di interruzioni. Vorremmo anche ringraziare tutti gli autisti di bus e i dipendenti del trasporto pubblico che hanno accettato con breve preavviso di venire in aiuto e di occuparsi di coprire i turni dei colleghi" ha detto l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider. "A fronte della situazione pandemica nei prossimi tempi la situazione potrebbe diventare complicata, ma faremo tutto il possibile per garantire la sicurezza e l’affidabilità dei trasporti pubblici in modo continuativo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi" ha concluso l'assessore.