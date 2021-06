Coronavirus, i 10 comuni più popolosi del Trentino hanno un rapporto contagi/residenti molto inferiore allo 0,1%. In totale 329 positivi attivi

TRENTO. I primi dieci comuni per numero di residenti tutti sotto lo 0,0..% di contagi e solo 14 nuovi casi trovati nelle ultime 24 ore. Migliora sempre di più la situazione in Trentino per quanto riguarda l'evoluzione della pandemia e ora tolto il piccolo comune di Massimeno (che ha solo 4 positivi ma un rapporto contagi/residenti molto alto al 2,8%) tutti gli altri comuni della provincia di Trento hanno un rapporto positivi/residenti sotto l'1%.

Per quanto riguarda i centri più grandi Trento è quello che in valore assoluto ha più positivi sul territorio ma questo numero, ormai, è bassissimo da 0,038% se rapportato ai residenti (45 contagi attuali quando a novembre erano arrivati ad essere oltre 2.500). Rovereto ne ha solo 8 (0,02%) come anche Pergine (0,037%) mentre Arco ne ha 3 (0,017% di positivi per residenti). Levico, che per molto tempo è stato Covid-free, è tornato ad avere una persona contagiata e 1 contagio si registra anche a Mori. Riva ne ha 5 (lo 0,028% dei residenti), Lavis 2 (0,022%), Ala ne ha 6 (lo 0,068%), Mezzolombardo 3 (0,041%).

I positivi totali in Trentino sono 329 e a fronte di 14 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati ben 32 i guariti mentre, fortunatamente, il numero di decessi resta stabile. Tra i nuovi contagi, ci sono 5 ragazzi tra i 14 ed i 19 anni ed un bambino (fascia 6-10 anni), mentre nessun over 70 ha contratto il virus e le infezioni in fascia 60-69 anni si fermano a 2. Ieri le classi in quarantena erano 4. Calano ulteriormente i ricoverati, che al momento sono 18, di cui 4 in rianimazione: ieri sono stati dimessi 5 pazienti, a fronte di 1 solo nuovo ingresso.

Ecco dove sono stati trovati i nuovi positivi:

Trento 3 contagi

Altavalle 2 contagi

Soraga di Fassa, San Giovanni di Fassa, Pieve di Bono Prezzo, Ronzone, Civezzano, San Michele, Pergine, Vallelaghi, Ledro 1 contagio