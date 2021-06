Coronavirus, da Borgo Valsugana a Lavis ecco i centri più grandi Covid-free. A Trento solo 44 positivi attivi. 3 nuovi casi a Predazzo

TRENTO. Predazzo, San Giovanni di Fassa, Mezzano fanno registrare nelle ultime 24 ore più contagi del capoluogo Trento che continua a ridurre il numero di positivi attivi arrivando a soli 44 contagi attuali (il 25 novembre, sempre in zona gialla, erano 2.501). E poi c'è Levico che continua a restare primo comune Covid-free tra i dieci più popolosi della provincia e Lavis che con i suoi 2 positivi attivi è il secondo più vicino a questo risultato (poi c'è Arco che ne ha 3, Mezzolombardo 4, Mori 5 e Ala 6).

Per quanto riguarda i grandi centri, come detto, Trento ha 44 positivi attivi per uno 0,037% della popolazione contagiata, Rovereto 12 per uno 0,30% di popolazione contagiata, Pergine 11 positivi attivi e lo 0,051% di residenti contagiati, Riva del Garda 12 positivi e uno 0,068% di residenti positivi.

Covid free anche Cles, Borgo Valsugana, Mezzocorona, Primiero San Martino di Castrozza e Brentonico e Caldonazzo mentre hanno 1 contagio Vallelaghi e Avio (stando ai primi 30 centri del Trentino più popolosi).

Oggi i positivi trovati sono solo 19 ma a fronte di pochissimi tamponi (629) per un rapporto contagi/tamponi che torna a rialzarsi fin sopra il 3%. Di questi nuovi contagi 5 sono fra bambini e ragazzi: 2 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 6-10 anni, 1 tra 14-19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 44. Buone notizie anche per le categorie più anziane posto che non c’è nessun contagio nelle fasce 60-69 anni e 70-79 anni, mentre ce n’è uno solo fra gli ultra ottantenni.

Ecco dove sono stati trovati i 19 casi delle ultime 24 ore

Predazzo, San Giovanni di Fassa, Mezzano 3 nuovi contagi

Trento e Fiavé 2 nuovi contagi

Ala, San Michele, Giovo, Altavalle, Rumo, Massimeno 1 nuovo contagio