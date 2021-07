Coronavirus, in Trentino restano una cinquantina di positivi in totale (11 a Trento, 4 a Predazzo e Mezzolombardo). Oggi 3 casi e zero ricoveri

TRENTO. Restano, in tutto il Trentino, poco più di 50 residenti positivi (53 per la precisione) 11 dei quali a Trento, 4 a Predazzo e Mezzolombardo, 2 a Rovereto, Arco, Riva del Garda, Ville d'Anaunia, Ossana e poi una serie di comuni con 1 solo caso (Lavis, Cles, Mori, Baselga di Piné, Vallelaghi, San Giovanni di Fassa, Primiero San Martino di Castrozza, Villa Lagarina, Tione, Pinzolo, Grigno, Nogaredo, Porte di Rendena, Campodenno, Pelugo, Terragnolo, Ronzone). Per tutto il resto il Trentino è covid-free con un continuo calo dei contagi.

Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati trovati appena 3 positivi a fronte di oltre 2.000 tamponi. In particolare ieri sono stati analizzati 398 tamponi molecolari che hanno individuato 2 nuovi casi positivi e confermato 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.778 dai quali è emerso solo 1 caso positivo.

Cala ulteriormente il numero dei pazienti Covid in ospedale: dopo la dimissione di 1 ricoverato, al momento ne restano solo 2, di cui 0 in rianimazione. Fortunatamente non si registrano decessi per il sesto giorno consecutivo. I vaccini finora somministrati sono 470.619 (dato di questa mattina), di cui 185.984 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 66.044 dosi, mentre quelle relative alle fasce 70-79 anni e 60-69 anni sono rispettivamente 85.908 e 96.066.