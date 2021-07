Coronavirus in Trentino, 3 contagi e nessun morto per il quarto giorno consecutivo. Sono 21 i Comuni con almeno 1 positivo

TRENTO. Sono stati trovati 3 positivi e per il quarto giorno consecutivo non si registrano decessi legati a Covid. Nessun paziente ricoverato per il terzo giorno. Questo l'aggiornamento della Provincia per oggi, venerdì 9 luglio, sull'emergenza coronavirus sul territorio provinciale. Sono stati analizzati 1.435 tamponi tra molecolari e antigenici.

Non sono stati trovati positivi dall'analisi di 357 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento) e 3 casi da 1.078 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 0,2%.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Il bilancio è di 978 morti per Covid-19 da ottobre, complessivamente sono 1.428 vittime da inizio epidemia. I normali reparti e la terapia intensiva non hanno posti letto da pazienti affetti da coronavirus, mentre sono state registrate 4 guarigioni da Covid.

Fronte campagna vaccinazione. Sono 492.292 le dosi somministrate in Trentino di cui 194.074 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 66.287, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 87.065 dosi e 98.040 dosi tra 60-69 anni. Oggi l'appello, in particolare agli over 50, di aderire alla campagna vaccinale (Qui articolo).

In questa fase dell'emergenza Covid sono 47 i positivi attivi: 6 casi a Trento, 4 infetti a Mezzolombardo, 3 contagi a Tione e 2 casi a Rovereto, Riva del Garda, Predazzo, Storo e Ville d'Anaunia. E 1 positivo a Arco, Lavis, Mori, Villa Lagarina, Avio, Comano, Nogaredo, Tenno, Porte di Rendena, Campodenno, Terragnolo, Ossana e Ronzone.