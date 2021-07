Coronavirus, nessun decesso e 1 positivo. Meno di 50 casi attivi in tutto il Trentino: solo 10 contagi a Trento

Sono stati analizzati 1.169 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrate 7 guarigioni. Terapia intensiva sempre senza pazienti contagiati da Covid, c'è 1 persona ricoverata in ospedale

TRENTO. Un positivo e nessun decesso. Questo l'aggiornamento della Provincia per oggi, martedì 6 luglio, sull'emergenza coronavirus sul territorio provinciale. Sono stati analizzati 1.169 tamponi tra molecolari e antigenici.

Nessun positivo dall'analisi di 326 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento) e 1 contagio da 843 test antigenici. Sono state poi confermate 2 positività dai test rapidi dei giorni scorsi.

Dopo il decesso comunicato ieri, si torna a zero vittime nell'arco delle 24 ore. Il bilancio è di 978 morti per Covid-19 da ottobre, complessivamente sono 1.428 vittime da inizio epidemia.

C'è sempre 1 paziente ancora ricoverato in ospedale, ma non ci sono persone in terapia intensiva a causa di coronavirus. Registrate 7 guarigioni da Covid.

Fronte campagna vaccinazione. Sono 478.326 le dosi somministrate in Trentino di cui 189.045 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 66.127 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 86.315 dosi e 96.749 dosi tra 60-69 anni.

I positivi attivi scendono sotto le 50 unità, sono 49 i cittadini con Covid in questa fase dell'emergenza: 10 casi a Trento, 4 infetti a Mezzolombardo, 3 contagi a Tione e 2 casi a Rovereto, Predazzo e Ville d'Anaunia. E 1 positivo a Arco, Riva del Garda, Lavis, Mori, Baselga di Pinè, Storo, Vallelaghi, San Giovanni di Fassa, Villa Lagarina, Pinzolo, Grigno, Nogaredo, Porte di Rendena, Campodenno, Pelugo, Terragnolo, Ossana e Ronzone.