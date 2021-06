Coronavirus in Trentino, solo 1 positivo e 1 morto. La Pat: ''A seguito di questo triste epilogo non ci sono più pazienti in terapia intensiva''

Sono stati analizzati 1.017 tamponi tra molecolari e antigenici. Nessun contagio tra bambini e ragazzi in età scolare e over 60. Sono 7 le persone ricoverate negli ospedali

TRENTO. Un solo nuovo positivo ma anche un decesso. Non ci sono più pazienti ricoverati in terapia intensiva e cala anche il numero delle persone negli ospedali. Questo l'aggiornamento della Provincia per oggi, domenica 27 giugno, per l'emergenza coronavirus sul territorio provinciale. Sono stati analizzati 1.017 tamponi tra molecolari e antigenici.

E' stato trovato 1 positivo dall'analisi di 158 tamponi letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento; nessun caso identificato mediante gli 859 test antigenici. C'è poi la conferma di una positività ai test antigenici degli scorsi giorni.

Non sono stati registrati casi tra bambini e ragazzi in età scolare e tra gli over 60. Un decesso che porta il bilancio a 1.427 vittime da inizio emergenza: "A seguito dfi questo triste epilogo - si legge nella nota della Provincia - i reparti di rianimazione sono al momento privi di pazienti". Sono invece 7 le persone ancora ricoverate nei normali reparti ospedalieri.

Fronte campagna vaccinazione. Sono 435.203 le dosi somministrate in Trentino di cui 166.553 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 65.734 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 83.726 dosi e 92.199 dosi tra 60-69 anni.