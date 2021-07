Coronavirus, dopo quasi un anno il Trentino non registra contagi ma c'è 1 decesso

Sono stati analizzati 358 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrate 2 guarigioni. Terapia intensiva sempre senza pazienti contagiati da Covid, c'è 1 persona ricoverata in ospedale

TRENTO. Nessun contagio ma 1 decesso. Questo l'aggiornamento della Provincia per oggi, lunedì 5 luglio, sull'emergenza coronavirus sul territorio provinciale. Sono stati analizzati 358 tamponi tra molecolari e antigenici.

Nessun positivo dall'analisi di 102 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento) e nessun contagio dai 256 test antigenici. E' da metà agosto dell'anno scorso che il territorio non registrava casi zero nell'arco dell'arco delle 24 ore.

Purtroppo è stato comunicato 1 morto legato all'emergenza. Il bilancio è di 978 morti per Covid-19 da ottobre, complessivamente sono 1.428 vittime da inizio epidemia.

C'è 1 paziente ancora ricoverato in ospedale, ma non ci sono persone in terapia intensiva a causa di coronavirus. Registrate 2 guarigioni da Covid.

Fronte campagna vaccinazione. Sono 473.147 le dosi somministrate in Trentino di cui 187.474 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 66.070 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 86.063 dosi e 96.307 dosi tra 60-69 anni.