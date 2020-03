Coronavirus, i contagi salgono a 115. Ad Arco 4 positivi, 10 a Pergine, 38 a Trento. Ecco la mappa dei contagi in 37 comuni

TRENTO. Prima vittima anche in Trentino dopo che ieri sera è venuta a mancare una signora di 85 anni di Bolzano risultata positiva al tampone solo lunedì scorso. Si tratta di una signora anziana di 81 anni ed era di Borgo Valsugana. I contagi in Trentino superano i 100 contagi arrivando a 115 positivi.

Rispetto a ieri spicca il dato di Arco con 4 persone contagiate (mentre fino all'ultimo confronto dati la zona di Riva e Arco era priva di contagi sul territorio) e quello di Pergine con ben 10 positivi.

La provincia di Bolzano questa mattina ha diffuso i suoi dati sul numero di persone positive che hanno sforato, anche in quel caso, le 100 unità arrivando a 103 positivi. E la situazione dei pazienti ricoverati in Alto Adige è la seguente: 47 persone sono in ospedale, di queste 33 sono risultate positive al test e altre 14 sono sospettate di avere contratto la Sars-Cov-2. Ci sono poi 14 persone senza sintomi, ma con sospetta infezione da coronavirus, che sono ancora in quarantena nella struttura di Colle Isarco. A Merano 6 persone sono in terapia intensiva, a Bolzano una.

Qui il focus sui contagi in Trentino divisi sui diversi comuni (al computo globale vanno tolti 4 guariti)

Trento 38

Pergine 10

Borgo Chiese 5

Canazei 5

Vermiglio 5

Arco 4

Cembra Lisignago 4

Pieve di Bono-Prezzo 4

Commezzadura 3

Storo 3

Rovereto 3

Cavalese 2

Castello-Molina 2

Campitello di Fassa 2

Terzolas 1

Cis 1

Predaia 1

Villa d'Anaunia 1

Mezzolombardo 1

Cavedago 1

Andalo 1

Molveno 1

Carisolo 1

Giustino 1

Massimeno 1

Caderzone 1

Bocenago 1

Porte Rendena 1

Borgo Lares 1

Bleggio Superiore 1

Canal San Bovo 1

Dro 1

Borgo 1

Riva del Garda 1

Albiano 1

Calliano 1

Brentonico 1