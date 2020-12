Coronavirus in Trentino, altri 8 morti e 156 positivi. Oltre 30 decessi in tre giorni

TRENTO. Sono 156 positivi e 8 decessi nelle ultime 24 ore. Dopo aver superato il 20% nella giornata di ieri, cala nuovamente il rapporto contagi/tamponi. Scende il numero dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri, non cambia quello che riguarda la terapia intensiva. Questo l'aggiornamento della Provincia per oggi, martedì 1 dicembre, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus.

Sono stati analizzati 2.026 tamponi (1.725 letti nel laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara e 301 dalla Fondazione Mach), 156 i test risultati positivi. Il rapporto contagi/tamponi si attesta al 7,7%. "Il numero dei decessi è alto - commenta il presidente Maurizio Fugatti - ma un dato importante è quelle delle ospedalizzazioni, abbiamo 25 ricoveri: sono tanti ma c'è una stabilizzazione. Abbiamo anche 29 dimissioni e 141 guarigioni".

Dopo tre mesi di seconda ondata Covid-19 da oggi è stato nuovamente attivato il numero verde 800 867 388. Gli operatori rispondono alle tante richieste di informazioni che arrivano in questa fase dell'emergenza sui provvedimenti in vigore, gli spostamenti, la scuola, le procedure per i tamponi, gli isolamenti e le quarantene. Il numero risponde dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8 alle 14. L'invito dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari in caso di presenza di sintomi è quello di fare riferimento al medico di base o pediatria di famiglia.

Altri 8 decessi, dei quali 6 sono stati registrati in Rsa. Il bilancio è di 257 morti in questa seconda ondata, complessivamente sono 727 vittime da inizio epidemia. Il report riporta di 32 ricoveri in più rispetto a ieri per 450 (-9) persone in ospedale di cui 44 in terapia intensiva. Sono state registrate 29 dimissioni e 141 guarigioni da Covid.

Questi dati non tengono conto dei test antigenici, un contagio che appare triplo rispetto a quanto comunicato attraverso i canali più ufficiali. I tamponi molecolari vengono sempre più usati, infatti, come metodo di controllo (Qui articolo - Qui articolo). Negli scorsi giorni è stata lanciata una petizione (QUI PER FIRMARE) per chiedere più trasparenza alla Provincia di Trento e al presidente Fugatti in merito alla diffusione dei dati sul contagio.

Da oggi, lunedì 30 novembre, il ministero però aveva richiesto alle Regioni e alle Province autonome di comunicare i dati completi, così come di tenere separate le voci ''positivi da antigenici'' e ''positivi da molecolari''. Poi è arrivato un stand-by per concludere la predisposizione della piattaforma e allora i numeri non vengono ancora comunicati, si aspetta a oltranza. Invece la Provincia di Bolzano già da qualche giorno fornisce un'informativa completa (Qui articolo).

In Trentino attualmente tra i positivi non vengono calcolati quelli trovati con i tamponi antigenici che, però, vengono messi in isolamento, sono "normati" anche nel vademecum per i luoghi di lavoro, sono conteggiati per istituire le zone rosse e sono ormai la maggioranza; invece per ''liberare'' i positivi da antigenico serve il tampone molecolare (o almeno serviva visto che dai prossimi giorni verrà introdotta anche la regola dei 21 giorni) e quindi quei guariti entrano nei conteggi ufficiali.

A ogni modo, tra i nuovi contagi con tampone molecolare, 42 presentano sintomi e 114 sono stati individuati tramite screening. Oggi 62 casi tra gli over 70 anni. Ci sono 28 casi tra ospiti e operatori della Rsa.

Sono inoltre in corso gli accertamenti relativi a 22 nuovi casi positivi tra bambini e ragazzi in età scolare per stabilire le disposizioni di isolamento della classi, 96 il dato aggiornato a ieri.

