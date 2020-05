Coronavirus, non si ferma la conta dei morti: altri 2 decessi. I rapporto contagi/tamponi resta sul 2%

Le Regioni premono per una riapertura accelerata, a breve un incontro con il Governo per chiedere che il 18 maggio vengano riaperte tutte le attività. Nel frattempo via libera alle visite ai parenti in Veneto, ma solo se si abita in un comune sul confine, Fugatti: “Anche se avete l’orto o la seconda casa potete andare”