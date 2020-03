Coronavirus, primo trentino contagiato. Una donna ricoverata all'ospedale Santa Chiara

TRENTO. C'è il primo caso di positività al coronavirus in Trentino. Una donna trentina di 83 anni è stata ricoverata all'ospedale Santa Chiara di Trento.

L'annuncio è arrivato questa sera, lunedì 2 marzo, e confermato dal presidente, Maurizio Fugatti, tutto l'esecutivo provinciale e i vertici dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

E' il secondo caso in Regione in quanto segue il 31enne di Terlano che si trova in isolamento al Reparto malattie infettive dell’ospedale di Bolzano e confermato anche dalle analisi dell'Istituto superiore di Sanità a Roma (Qui articolo), mentre agli altri quattro test avevano dato esito negativo ai test (Qui articolo).

Nelle scorse settimane, come noto, si sono verificati alcuni casi di contagio da coronavirus tra Fai della Paganella e Dimaro, in quel caso di trattava di turisti lombardia che hanno presentato i sintomi e sono stati trasferiti nella Regione di provenienza non appena piazza Dante e le autorità sanitarie hanno ricevuto la notizia e la conferma della positività.

