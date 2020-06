E' stato arrestato l'autore della brutale aggressione al portiere di notte dell'hotel. Un 42enne della val Venosta in carcere

Le compagnie di consegna cibo a domicilio, come Deliveroo, durante il periodo di lockdown si sono rivelate una vera e propria salvezza per esercenti e piccole gastronomie. Stefano Apolloni, titolare de "La piadineria Romagnola" di Bolzano: "Normalmente la compagnia fattura ogni 15 giorni, ma in quelle settimane si è passati a 7 giorni. E' stato un gesto di vicinanza, oltre ai messaggi e ai contatti personali che hanno affidato ai rappresentanti di zona. Ci telefonavano per sapere come stava andando il lavoro"