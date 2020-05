Maltempo, colate di fango sulle strade, piante schiantate a terra e allagamenti. Vigili del fuoco al lavoro in Alto Adige per la forte pioggia

Oltre una trentina gli interventi che hanno visto i vigili del fuoco impegnati nelle ultime ore soprattutto in Alto Adige. Il maltempo è iniziato nel pomeriggio di ieri ed è proseguito fino a tarda notte

BOLZANO. Grandine, raffiche di vento ma anche e soprattutto forte pioggia. Sono stati oltre una trentina gli interventi che hanno visto in campo, a partire da ieri pomeriggio, diversi vigili del fuoco dell'Alto Adige.

Nelle ore pomeridiane, infatti, il maltempo si è abbattuto in molte zone con una fortissima pioggia che ha creato diversi problemi.

Diverse piante sono schiantate a terra, grossi rami spezzati dal vento hanno in alcuni casi bloccato strade e sentieri ma non sono mancati anche smottamenti pericolosi per la viabilità e allagamenti.

Fortunatamente non risultano essere coinvolte e ferite persone.

Il maltempo nel tardo pomeriggio di ieri e nella serata si è abbattuto anche in Trentino senza però causare particolari criticità.