Maltempo, la strada della Maza trasformata in un torrente. I vigili del fuoco: “Sarà chiusa fino alle 21”

Nell’Alto Garda chiusa la Gardesana nel tratto fra Torbole e Malcesine per via di alcune frane, viabilità bloccata anche sulla strada della Maza. Diversi interventi per i vigili del fuoco locali

ARCO. Il maltempo che si è abbattuto sul Trentino sta creando non pochi disagi alla viabilità, nelle ultime 24 ore si è perso il conto degli interventi effettuati dai vigili del fuoco. Situazioni critica anche nell’Alto Garda dove già nella serata di ieri, 5 dicembre, è stata chiusa la strada statale 240 che collega il Comune di Arco con l’abitato di Nago.

Le abbondanti precipitazioni infatti, hanno trasformato la strada in questione in un torrente con l’acqua che scendeva verso la frazione di Bolognano di Arco. “Si comunica alla popolazione che la strada della Maza è stata chiusa ieri sera alle 22 e rimarrà chiusa fino alla serata di oggi alle 21 indicativamente”, spiegano i vigili del fuoco di Arco.

Sempre nell’Alto Garda bloccata la strada statale 249, la Gardesana orientale, tra Torbole e Malcesine a causa di alcune frane che si sono verificate fra le località di Tempesta e Navene. Fortunatamente non si segnalano persone o mezzi coinvolti. Per informazioni i vigili del fuoco consigliano di contattare la polizia locale di Malcesine. Chiusa anche la strada statale 240 di Loppio e in Vallagarina la strada statale 46 del Pasubio (QUI un elenco in aggiornamento).