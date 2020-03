Maltempo, prevista neve anche al di sotto dei 1000 metri. Attenzione in montagna al rischio valanghe

Per l'inizio della prossima settimana sono previste precipitazioni nevose oltre i mille metri ma localmente a quote inferiori al pomeriggio sera di lunedì e nella notte successiva

TRENTO. Le precipitazioni per la giornata di oggi sono previste, secondo Meteo Trentino, deboli o al più moderate e nevose oltre 1000 - 1200 metri circa e localmente a quote inferiori.

Già a partire dal pomeriggio, però, la situazione dovrebbe migliorare almeno per qualche ora. Sono previste precipitazioni nevose oltre i mille metri anche per l'inizio della settimana. Sono poi previste localmente a quote inferiori al pomeriggio sera e nella notte successiva.

Particolare attenzione deve essere fatta come sempre per chi decide di recarsi in montagna. Il bollettino valanghe, infatti, evidenzia un pericolo che va da moderato a marcato in tutta la regione. Per le escursioni e le discese fuori pista, le condizioni sono parzialmente critiche.

Occorre stare molto attenti agli accumuli di neve ventata. Essi sono in parte instabili e possono subire un distacco già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni. Nelle zone fuoripista molto frequentate, la situazione valanghiva è leggermente più favorevole.