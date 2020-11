Momenti di tensione in Vallagarina, una densa nube di fumo e poi le fiamme in zona industriale. Accorrono i vigili del fuoco

BESENELLO. Momenti di tensione in Vallagarina e diverse squadre dei vigili del fuoco sono entrate in azione per un incendio.

L'allerta è scattata intorno alle 16 di oggi, domenica 29 novembre, al capannone dell'ex Cemea in località Produttiva II lungo la via Nazionale a Besenello.

Una densa nube di fumo si è levata in cielo, quindi in poco tempo sono divampate le fiamme.

Immediato l'allarme e sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Besenello.

Dopo aver isolato e messo in sicurezza l'area, i pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Il tempestivo intervento ha permesso di mantenere la situazione sotto controllo e di estinguere piuttosto velocemente le fiamme, così come di evitare che alcune scintille scappassero per interessare le zone circostanti.

A spegnimento ultimato, i vigili del fuoco hanno portato avanti le attività di bonifica, controllo temperature e di verifica per escludere la presenza di eventuali focolai pronti a ripartire.

Una volta conclusi questi interventi, tecnici e pompieri sono all'opera per risalire alle cause che hanno originato l'incendio.