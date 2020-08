Motociclista non si ferma al posto di blocco e fugge: ora rischia una multa da migliaia di euro

Foto d'archivio

NORIGLIO. In Trentino, con l’introduzione dei nuovi limiti di velocità per le moto i controlli delle forze dell’ordine si sono intensificati, seppur riscontrando una sostanziale prudenza ed attenzione alla guida non sono mancate le sanzioni, in un caso davvero pesanti visto che il motociclista ha tentato di fuggire al controllo.

Nel pomeriggio di sabato, gli agenti di polizia erano appostati a Noriglio per proseguire con i controlli su automobilisti e motociclisti, un centauro però, a bordo di una potente Honda Cbr 600 Rr, alla vista del posto di blocco anziché rallentare ha aperto il gas seminando la pattuglia.

Come se non bastasse, ha anche tolto una mano dal manubrio per tentare di coprire il numero di targa ed ha invaso la corsia opposta per evitare il poliziotto che gli si parava davanti per fermarlo.

Eppure gli agenti hanno avuto la prontezza di memorizzare la targa e la presenza del motociclista in città è stata confermata anche dalle videocamere posizionate ai varchi del Comune di Rovereto, che lo hanno immortalato in vari punti della città.

Con la sua condotta il motociclista, un ventisettenne residente in provincia di Vicenza, è riuscito a collezionare ben quattro verbali per infrazione al codice della strada che vanno dalla guida pericolosa, alla circolazione contromano, passando per il condurre il veicolo senza reggere il manubrio con entrambe le mani. Ora il 27enne rischia una multa da diverse migliaia di euro, oltre che il fermo amministrativo della moto.