Paura in montagna, scalatore 25enne precipita per diversi metri. Recuperato con l'elicottero

Il ragazzo aveva dei problemi alla spalla ed è precipitato. Impossibilitato a proseguire autonomamente, l'infortunato e il suo compagno di cordata hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 11.15

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. Momenti di paura quest'oggi poco prima di mezzogiorno per uno scalatore rimasto vittima di un incidente sulla via Spigolo del Velo alla Cima della Madonna, Pale di San Martino.

Uno scalatore veneto di 25 anni al sesto tiro della via a causa di un problema alla spalla, è precipitato per alcuni metri. Impossibilitato a proseguire autonomamente, l'infortunato e il suo compagno di cordata hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 11.15.

Il coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha imbarcato a bordo la Guardia attiva di turno a Fiera di Primiero.

Una volta in quota la cordata in difficoltà è stata individuata. Il tecnico di elisoccorso è stato verricellato sull'infortunato mentre il secondo soccorritore è stato verricellato sul compagno.

Lo scalatore ferito è stato quindi stabilizzato e recuperato a bordo dell'elicottero con il verricello, così come il suo compagno, per il trasferimento all'ospedale di Feltre.